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  • Congressmen Demonstrated About Gurdeep's Relationship With Akalis, SAD Continued To Photograph With Congressmen In The Evening

किसका तस्कर?:गुरदीप के अकालियों से संबंध बता कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, शाम को शिअद ने कांग्रेसियों संग फोटो किए जारी

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • ड्रग रैकेट में पूर्व सरपंच गुरदीप सिंह की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी-अकाली आमने -सामने
  • प्रॉपर्टी डीलर से ड्रग माफिया बन करोड़ों की प्रॉपर्टी व गाड़ियों का मालिक बन गया आरोपी राणो

ड्रग रैकेट में गांव राणो के पूर्व सरपंच गुरदीप सिंह राणो के पकड़े जाने के बाद लुधियाना में सियासत गर्मा गई है। क्योंकि सरपंच गुरदीप के शिअद व कांग्रेसियों दोनों के साथ नजदीकियां थीं। ड्रग रैकेट में संलिप्त्ता पाए जाने पर शनिवार सुबह कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर इसका संबंध शिअद से होने का आरोप लगाया तो शाम को शिअद ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेसियों के साथ आरोपी के फोटो जारी कर दिए।

मगर वास्तव में गुरदीप 2017 से पहले शिअद में सक्रिय भूमिका में रहा है व मौजूदा समय में इसका कांग्रेसी नेताओं के साथ काफी नजदीकियां थीं। इसकी फोटो तमाम नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर भी हैं। यहां तक की प्रदेश के एक आईजी व एसपी स्तर के दो अधिकारियों के साथ भी इसकी काफी नजदीकियां बताई जाती हैं। आरोपी राणो प्रॉपर्टी डीलर से ड्रग माफिया बन करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया।

ऐसे चलाते थे नेटवर्क
लग्जरी गाड़ियां, बाउंसर के साथ काफिले में चलता ताकि कोई चेक न करे श्रीनगर के रास्ते पाक में होने वाली ट्रेड की आड़ में रवेज सिंह हेरोइन की खेप मंगवाता था, जिसे खपाने के लिए गुरदीप ने 8 लग्जरी गाड़ियां खरीदी हुईं थीं। प्राइवेट बाउंसर व हथियार रखे थे। उसकी लग्जरी गाड़ियों के नंबर भी वीआईपी होते थे। एसटीएफ बार्डर रेंज के मुताबिक लॉकडाउन में गैंग ने 50 किलो के करीब हेरोइन खपाई। गुरदीप के मुक्तसर में शराब के ठेके है। वह ज्यादातर समय बाहर ही रहता था। लेकिन जब वे घर रहता तो 5-6 बाउंसर घर की रखवाली करते थे। उसने अपना असलह बाउंसरों को दे रखा था। बाउंसर अनुसार गुरदीप काफिला लेकर तस्करी को निकला।

कारों के काफिले में तस्करी करने जाता था, नाकों पर हूटर बजाकर निकलता ताकि पुलिस न रोके
आरोपी तनवीर बेदी द्वारा नशा भेजा जाता था। इकबाल आगे गुरदीप के पूरे पंजाब व अन्य स्टेट में ग्राहकों से संपर्क कर आर्डर लेता था। गुरदीप के साथ रहे बाउंसर ने बताया कि 8 बाउंसर रखे थे। गुरदीप 8 कारों का काफिला लेकर निकलता था। काफिला देख मंत्री के निकलने की सोच कोई रोकता नहीं था और आरोपी हेरोइन कारों से लेकर निकल जाता था। कारों पर हूटर भी लगाए थे। पुलिस नाका देख हूटर बजाकर निकल जाते।

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