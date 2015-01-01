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  • Corporation Will Give Notice To The Institutions After The Lease Ends, Decision To Be Made During The Meeting To Stop The Financial Loss

मीटिंग में फैसला:लीज खत्म होने पर संस्थानों को नोटिस देगा निगम, आर्थिक नुकसान रोकने के लिए मीटिंग के दौरान फैसला

लुधियाना2 घंटे पहले
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निगम ने कई संस्थानों को प्रॉपर्टी लीज पर दी है। मगर इनमें से कई का एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और कई में कॉमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसे लेकर निगम को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए जॉइंट कमिश्नर कुलप्रीत सिंह की अगुवाई में कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें फैसला लिया गया कि संस्थानों के साथ फिर से एग्रीमेंट किया जाए या फिर जगह खाली करवाई जाए। इसी तरह जहां लीज पर जमीन लेकर कॉमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उसकी लीज समाप्त करने और कॉमर्शियल प्रॉपर्टियों का रेवेन्यू निगम के खाते में जमा करवाने के लिए हफ्तेभर में नोटिस जारी करेगा।

सेक्रेटरी जसदेव सिंह सेखों ने बताया कि सिविल सिटी के पास एक प्रसिद्ध स्कूल-कॉलेज को नोटिस जारी किया जाएगा। उनकी लीज खत्म हो चुकी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निगम के पास रिकॉर्ड भी पेश कर दिया है। ऐसे में उन्हें नोटिस जारी कर मौजूदा मार्केट रेट के अनुसार दोबारा लीज पर देने या जमीन खाली करवाने का नोटिस जारी होगा। इसी तरह कोचर मार्केट में जंजघर, मॉडल टाउन में चेरिटेबल अस्पताल-कॉलेज को दी गई जमीन पर कॉमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनकी लीज खत्म होने और गतिविधियों का पैसा निगम में जमा करवाने का नोटिस जारी होगा। इस मौके पर कौंसलर जय प्रकाश, बलजिंदर सिंह बंटी, सर्बजीत सिंह लाडी, नरिंदर शर्मा, राज थापर, सुपरिंटेंडेंट राजीव भारद्वाज मौजूद रहे।

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