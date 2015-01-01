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  • Due To Continuous Increase, The Number Of Active Cases Crossed 500, 82 New Positive, 3 Deaths, 375 Patients Home Quarantine.

कोरोना:लगातार बढ़नेे से एक्टिव केसों का आंकड़ा 500 पार 82 नए पॉजिटिव, 3 मौतें,375 मरीज होम क्वारेंटाइन

लुधियाना25 मिनट पहले
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अक्टूबर के आखिरी सप्ताह के बाद से लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। वीरवार को एक्टिव केसों का आंकड़ा 500 पार पहुंच गया। जिले में 510 एक्टिव केस रहे। इनमें से 375 मरीज होम क्वारेंटाइन हैं। लेवल-2 में 16 सरकारी और 52 निजी अस्पतालों में दाखिल हैं। 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वहीं, वीरवार को जिले में 82 नए संक्रमित पाए गए। इनमें से 65 मरीज जिले और 17 दूसरे जिलों-राज्यों से संबंधित हैं।

3 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 2 मरीज लुधियाना के हैं। वहीं, 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 20585 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं, इनमें से 19228 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं, 847 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, दूसरे जिलों-राज्यों के 2827 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 80 एक्टिव केस हैं, जबकि 330 मरीजों की मौत हो चुकी है।

मृतकों में जिले के 2 पुरुष

कोरोना से 2 पुरुषों की मौत हुई। इनमें से 67 वर्षीय पुरुष फतेह सिंह नगर मॉडल टाउन, 49 वर्षीय पुरुष फील्डगंज के रहने वाले थे। नए आए केसों में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क के 6 मरीज, ओपीडी के 35 मरीज और आइएलआई के 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव रही। 30 रैपिड रिस्पांस टीमों ने 81 मरीजों की जांच की। इनमें से 67 को होम क्वारेंटाइन किया गया। 1017 एक्टिव होम क्वारेंटाइन के केस हैं।

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