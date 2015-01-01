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अवैध संबंध:शादी का झांसा दे बनाए संबंध फिर की दूसरी जगह शादी, पर्चा

लुधियाना35 मिनट पहले
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न्यू शक्ति नगर इलाके में एक युवक पहले पांच साल तक शादी का झांसा देकर लड़की के साथ संबंध बनाता रहा। जिसके बाद युवक ने बिना बताए दूसरी जगह शादी भी कर ली। जब पीड़िता को इसका पता चला तो उसने पुलिस को शिकायत दी। थाना टिब्बा की पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर न्यू शक्ति नगर के रजत वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है। सब इंस्पेक्टर बलदेव राज ने बताया कि 20 साल की शिकायतकर्ता लड़की की करीब पांच साल पहले आरोपी से दोस्ती हुई थी। वह तब से रिलेशनशिप में थे। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसे कई बार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध

बनाए। इस दौरान उसने उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच ली। लेकिन फिर बाद में शादी करने से इंकार कर दिया और शोर मचाने पर भी जान से मारने की धमकियां दी। पीड़िता के अनुसार बाद में आरोपी के परिवार वालों ने उसे शादी कराने का आश्वासन दिया। लेकिन फिर आरोपी ने बिना बताए दूसरी जगह शादी भी कर ली। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी। फिलहाल आरोपी फरार है।

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