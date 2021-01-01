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कूड़ा लिफ्टिंग-प्रोसेसिंग:एटूजेड-निगम का 25 साल का अनुबंध टूटेगा, कंपनी कल से कूड़ा लिफ्टिंग-प्रोसेसिंग करेगी बंद

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • निगम के पास कूड़ा प्रबंधन के लिए व्यवस्था नहीं, मेयर का दावा- एटूजेड की सबलेट कंपनी संभालेगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम

सूबे की सबसे बड़ी नगर निगम लुधियाना के लिए सॉलिड वेस्ट प्रबंधन को लेकर नई मुसीबत खड़ी होने जा रही है। निगम के साथ डाेर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, लिफ्टिंग और प्रोसेसिंग के लिए एटूजेड के साथ 25 साल का अनुबंध टूटने जा रहा है। कंपनी एक माह पहले ही 4 फरवरी तक टर्मिनेशन नोटिस दे चुकी है। हैरानीजनक है कि कूड़ा प्रबंधन के लिए निगम के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि वो खुद लिफ्टिंग से लेकर प्रोसेसिंग का काम संभाल सके। उधर, मेयर बलकार संधू ने तर्क दिया कि एटूजेड की सबलेट कंपनी, जोकि इस समय प्रोसेसिंग के लिए काम कर रही है, वो शुक्रवार से निगम के लिए काम करेगी।

हालांकि एटूजेड कंपनी की कार्यप्रणाली से निगम संतुष्ट नहीं रही। कंपनी की कमियों के चलते कई बार एनजीटी की फटकार का सामना करना पड़ा। बता देें कि मार्च में स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट भी आएगा। ऐसे में कूड़ा प्रबंधन को लेकर विवाद का असर शहर की रैंकिंग पर भी पड़ सकता है।

समय पर पेमेंट नहीं होने पर टूटा करार-एटूजेड कंपनी के अफसरों ने निगम को टर्मिनेशन नोटिस जारी कर लिखा था कि उनकी पेमेंट समय पर नहीं की जाती है। आरडीएफ का प्रबंध भी नहीं करवाया है और कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट, बफरजोन डिक्लेयर न करना समेत कई प्रमुख समस्याएं निगम के समक्ष रखी थी।

निगम बिना टेंडर आखिर कैसे करवाएगा काम, एमरजेंसी के लिए पूरा इंतजाम तक नहीं

एटूजेड से अनुबंध टूटने के बाद मेयर भले ही ये तर्क दे दिया है कि जो कंपनी एटूजेड के अधीन काम कर रही है, वो निगम के लिए रेगुलर काम करेगी। हैरानीजनक है कि हाउस की बिना मंजूरी और टेंडर दूसरी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। शहर के लिए यह महत्वपूर्ण मामला है। हालांकि तर्क ये भी सामने आया है कि एमरजेंसी के तौर पर कुछ समय के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। परंतु निगम ने आज तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही नहीं किया। एेसी एमरजेंसी के समय वह खुद समस्या से निपटने के लिए तैयार रहे।

मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा काम

ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी
27 टिप्पर 10 टायरी वाले, जिससे कूड़ा लिफ्टिंग हो पाएगी।
10 जेसीबी मशीनें।

{शहर में लगने वाले 40 स्टेटिक कंपैक्टर के लिए कम से कम 20 हुक लोडर। प्रोसेसिंग के लिए टेक्निकल स्टाफ होना जरूरी है।

रोज निकलता है 1100 मी. टन कूड़ा
अगर शहर से निकलने वाले कूड़े की बात करें तो 1100 मीट्रिक टन कूड़ा रोज शहर से उठता है। इसकी प्रोसेसिंग कंपनी करती है। निगम इस समय 325 रुपए प्रति मीट्रिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए पैसे दे रहा था। 5 फरवरी से जिस कंपनी को निगम कूड़े की प्रोसेसिंग का काम सौंपने वाला है, उसे रेट बढ़ाकर देने की तैयारी चल रही है। हालांकि रेट की बात सामने पर मेयर बलकार संधू ने सिर्फ यही कहा है कि कंपनी 395 रुपए प्रति मीट्रिक टन का मांग रही है, जबकि उनकी बात पैसों को और कम करने को लेकर चल रही है।

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