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  • Farmers Kept All Entry Points Closed For 4 Hours, The Elderly Also Had To Come On Foot, People And Protesters Got Minor Clashes

कृषि कानूनों का विरोध:किसानों ने सभी एंट्री पॉइंट 4 घंटे रखे बंद, बुजुर्गों को भी आना पड़ा पैदल, लोगों-प्रदर्शनकारियों में मामूली झड़पें

लुधियाना32 मिनट पहले
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  • टोल-हाईवे पर यूनियनों ने दिया धरना, बसें न चलने से लाखों का नुकसान

कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित किसान यूनियनों ने वीरवार को पंजाब बंद की कॉल के तहत जिलेभर में टोल बैरियरों और हाईवे पर धरने लगाए। इसके चलते शहर में आने-जाने के सभी 6 मुख्य रास्ते 4 घंटे तक पूरी तरह बंद रहे। इनमें लाडोवाल टोल प्लाजा, चंडीगढ़ रोड, दिल्ली रोड, मलेरकोटला रोड, पक्खोवाल रोड और अयाली चौक शामिल रहे। उधर, तोड़फोड़ की आशंका के चलते रोडवेज और निजी बसें तय समय से थोड़ी देर पहले ही जहां पहुंचीं और वहीं रुकी रहीं।

ऐसे में रेल ट्रैक पहले से ही बंद होने के कारण इन दिनों ‘लाइफ-लाइन’ बनी बसें बंद रहने से यात्री बेहाल नजर आए। लुधियाना से लेकर जिलेभर के सरकारी और प्राइवेट बस अड्डों और रास्तों में फंसे मुसाफिर इस दौरान बेहाल रहे। ज्यादातर जगह निजी वाहनों, हद ये कि टू-व्हीलर्स भी नहीं गुजरने दिए। ऐसे में कई जगह लोगों की प्रदर्शनकारियों से झड़पें भी हुईं। बुजुर्गों को भी पैदल ही अपने घरों को लौटना पड़ा। पुलिस ने टकराव की आशंका के चलते धरनास्थलों से पहले ही बैरिकेडिंग कर वाहन सवारों को लौटा दूसरे रास्तों से गुजरने की सलाह दी। गौर हो कि जिले में परोडवेज, पनबस और पीआरटीसी बसों से करीब 15 हजार लोग आते-जाते हैं। चक्का जाम रहने से सभी महकमों को लगभग 8-9 लाख का रेवेन्यू लॉस भी हुआ।

बुकिंग रही बंद

रोडवेज ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग बुधवार शाम से ही बंद कर दी थी, जो वीरवार शाम फिर से शुरू हुई। जबकि पीआरटीसी ने पहले से बुकिंग करा चुके यात्रियों को शाम को रवाना किया।

सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनको बस सेवाएं 12 बजे के बाद बंद रहने की जानकारी नहीं थी। वह बस स्टैंड आए तो यहीं फंस गए।

बस स्टैंड पर प्रमोद कुमार ने बताया कि उनको गंगानगर जाना था, लेकिन बसें बंद होने से उनका जरूरी काम रुक गया।

मोगा जाने को बस का इंतजार कर रहे विपन ने बताया कि लुधियाना काम के सिलसिले में आए थे। दोपहर तक घर लौटकर ड्यूटी पर जाना था।

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