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  • For 12 Days, The Air Quality Has Been Going On Quite Poor, After Two Days, There Will Be Relief, The Possibility Of Rain In Some Areas

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वेदर अपडेट:12 दिनों से हवा की गुणवत्ता चल रही काफी खराब, दो दिन बाद मिलेगी राहत, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना

लुधियानाएक घंटा पहले
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प्रदूषित वातावरण से अब जल्द राहत मिलने वाली है। माैसम विभाग के अनुसार 15-16 नवंबर काे सूबे में माैसम बदलेगा। इस दाैरान कुछ इलाकाें में हल्की बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि आसमान में बादल वीरवार से ही छाने शुरू हो गए थे। यहां ये भी बता दें कि मॉनसून की विदायगी के उपरांत मौसम में बदलाव पहली बार होने जा रहा है। क्योंकि मौसम के विदा होने के बाद आसमान में अब बादल बनने शुरू हुए हैं और पराली के जलने से स्मॉग के हालात बनने से प्रदूषण का स्तर भी सूबे में काफी बढ़ चुका है। लेकिन इस प्रदूषित वातावरण से अब दो दिन बाद राहत की उम्मीद नजर आ रही है। वीरवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रिकाॅर्ड हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री के बीच में रिकाॅर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री नीचे आ चुका है।

पहाड़ों पर हिमपात होने से शीत लहर भी चलेगी, दिन में भी बढ़ेगी ठंड

आईएमडी के डायरेक्टर सुरिंदरपाल ने ये भी स्पष्ट किया है कि 15-16 नवंबर को सूबे में हल्की बारिश कुछ इलाकों में होने की संभावनाएं हैं। वहीं, पहाड़ों पर भी हिमपात होने की संभावनाएं आई हैं। ऐसे में वहां पर बर्फबारी होने से नीचले इलाकों पंजाब और साथ लगते राज्यों में शीत लहर देखने को मिलेगी, जिससे दिन और रात में ठंड और ज्यादा बढ़ने लगेगी। मौसम के पीछे बदलने का कारण आईएमडी के डायरेक्टर ने ये बताया है कि इस समय एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस बन चुका है, जिसका असर अभी से दिखने के चलते आसमान में बादल बनने लगे हैं।

एक्यूआई के ये हैं हालात अभी: अगर खेताें में पराली के जलने की घाटनाओं के बारे में बात करें ताे एक ही दिन में पंजाब रिमाेर्ट सेंसिंग सेंटर ने 165 जगह पर आग लगाए जाने की घटनाओं को कैप्चर किया है। जिससे हवा में प्रदूषण की मात्रा एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल पीएम-2.5 का लेवल 288 पर रिकाॅर्ड हुआ, जो पुअर क्वालिटी में है। इस स्तर पर प्रदूषण का लेवल पहुंचने से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां होने लगती हैं। जबकि पिछले 12 दिनों से लगातार लुधियाना की हवा काफी प्रदूषित चल रही है और पुअर केटेगरी में एक्यूआई रिकाॅर्ड है। हालांकि अब दो दिन बाद राहत की उम्मीद नजर आई है।

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