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  • Former Ranji Player Satish Mangal Becomes Unopposed LDCA President, 17 Nominations To 17 Posts, Did Not Have To Vote

जिला क्रिकेट एसोसिएशन:पूर्व रणजी खिलाड़ी सतीश मंगल निर्विरोध बने एलडीसीए प्रेसिडेंट, 17 पदों पर आए 17 नामांकन, नहीं करानी पड़ी वोटिंग

लुधियाना10 मिनट पहले
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लुधियाना जिला क्रिकेट एसोसिएशन (एलडीसीए) के चुनावों में बिना मुकाबले पूर्व रणजी खिलाड़ी सतीश कुमार मंगल प्रधान चुने गए। हाईकोर्ट के निर्देशों पर 17 वर्ष बाद चुनाव करवाए गए। मगर सभी 17 पदों पर 17 नामांकन भरे थे, इस कारण वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे लेकर आधिकारिक तौर पर नवनियुक्त ओहदेदारों ने प्रेसवार्ता की। सूबे में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पदों पर पूर्व क्रिकेटर्स चुने गए हों। मंगल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और पंजाब जूनियर क्रिकेट के तहत इंडियन स्कूल ब्वॉयज के चयन पैनल में शामिल रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह पूर्व खिलाड़ियों को साथ लेकर चलेंगे।

ये ओहदेदार चुने गए

  • प्रेसिडेंट: सतीश कुमार मंगल।
  • जनरल सेक्रेटरी : अनुपम कुमारिया।
  • कैशियर : मानिक बस्सी।
  • सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 4 पद: अजय आर जैन, राकेश सैनी, सुरेश कत्याल और केशव राय।
  • वाइस प्रेसिडेंट 6 पद: सुरिंदरपाल सिंह, नरेश मरवाहा, चरनजीत सिंह, गिरीश धीर, कुशम प्रमोद, अशोक सिक्का।
  • एसोसिएटेड वाइस प्रेसिडेंट 4 पद: हरिंदरबीर सिंह, डॉ. इकबाल आहूजा, जसिंदरपाल सिंह, रोशन लाल चोपड़ा।
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