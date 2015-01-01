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बार एसोसिएशन चुनाव:गगन बतरा, अमित गुप्ता समेत छह वकील चुने गए एग्जीक्यूटिव मेंबर, दो महिला उम्मीदवार पिछड़ी

लुधियाना10 मिनट पहले
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कोरोनाकाल के बावजूद तमाम आशंकाओं से परे जिला बार एसोसिएशन के चुनाव दिलचस्प रहे। शनिवार को इलेक्शन टीम ने एग्जीक्यूटिव मेंबरों के 6 पदों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए। इसमें 8 उम्मीदवारों में से सुनीता 871 वोट लेकर 7वें नंबर पर तो सुमन चौधरी 860 मत हासिल कर 8वें नंबर पर पिछड़ गईं। विजेताओं में क्रमवार गगन बतरा ने 1433, अमित गुप्ता ने 1020, करन ठाकुर ने 981, सनल ने 934, लक्ष्य सागर ने 886 और दिनेश ने 880 वोट हासिल किए। उधर, चुनाव कराने वाली कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह वड़ैच, मेंबर सुरिंदर खख, रिटर्निंग अफसर अमरदीप भाटिया, सहायक अफसर गुरप्रीत अरोड़ा, रविंदर सिंह प्रिंस, एलएस राय, अवतार सिंह चोपड़ा, विकास गुप्ता, रुपाली मोलरी, मनदीप सिंह सिद्धू, ललिता जैन व आदर्श शर्मा ने निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग के लिए सभी उम्मीदवारों और मतदाताओं का आभार जताया।

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