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  • Gautam Rishi Becomes Uncontested Finance Secretary, Now Contest 19 Candidates For 10 Posts, 3111 Lawyers Will Vote In 10 Booths

जिला बार एसोसिएशन चुनाव आज:गौतम रिशी निर्विरोध बने फाइनेंस सेक्रेटरी, अब 10 पदों के लिए 19 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, 10 बूथों पर 3111 वकील करेंगे मतदान

लुधियाना27 मिनट पहले
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गौतम रिशी
  • कोरोना के चलते किए खास प्रबंध, वोटिंग-काउंटिंग के बाद देर शाम घोषित होंगे नतीजे

जिला बार एसोसिएशन चुनाव तमाम उतार-चढ़ाव के बीच दिलचस्प हो गया है। शुक्रवार सुबह 9.30 से शाम 4.30 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। कोरोनाकाल में इस बार 5 की बजाय दोगुने यानी 10 बूथों पर 3111 वकील मतदान करेंगे। देरशाम काउंटिंग होगी। नतीजों के रुझान मिलने लगेंगे। देररात तक मुख्य पदों के नतीजे घोषित हो सकते हैं।

उधर, फाइनेंस सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार यादविंदर सिंह ने नाम वापसी का पत्र बार कौंसिल को भेजा था, जो मंजूर हो गया। लिहाजा दूसरे उम्मीदवार गौतम रिशी निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए। सहायक रिटर्निंग अफसर गुरप्रीत सिंह अरोड़ा ने इसकी तस्दीक की। इसके चलते अब 10 पदों के लिए 19 प्रत्याशियों में मुकाबला होगा। वीरवार को लॉयर्स कॉम्प्लेक्स में चुनावी गहमागहमी देखने को मिली। वहीं, चुनाव अफसरों की टीम की निगरानी में पोलिंग बूथ बनाने के अलावा मतपेटियां दुरुस्त कर रखीं गईं। उधर, देरशाम मतदाताओं को रिझाने के लिए गुपचुप पार्टियां रखी गईं।

चुनाव मैदान में इतने उम्मीदवार

  • प्रेसिडेंट : गुरकिरपाल सिंह गिल, अंकुर घई, हरजोत सिंह हरीके।
  • वाइस प्रेसिडेंट : रजनीश महाजन, करन वर्मा और परविंदर सिंह।
  • सेक्रेटरी : गगनदीप सिंह सैनी, गुरमुख सिंह और सुखविंदर सिंह भाटिया
  • जॉइंट सेक्रेटरी : सचिन बावा और दविंदर सिंह गरेवाल
  • एग्जीक्यूटिव मेंबर कुल 6 पद: अमित गुप्ता, दिनेश कुमार, गगनदीप बतरा, करन सिंह, सागर लक्ष्य, सुमन चौधरी, सुनीता और सनल।

ये टीम कराएगी चुनाव

  • चुनाव कमेटी के चेयरमैन : जेएस वड़ैच
  • मेंबर : सुरिंदर खख
  • रिटर्निंग अफसर : अमरदीप भाटिया
  • सहायक अफसर : अवतार सिंह, विकास गुप्ता, रविंदर सिंह, रुपाली मोलरी, मंदीप सिद्धू, गुरप्रीत अरोड़ा, ललिता जैन, आदर्श शर्मा और एलएस राय।

प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार की रिट पर 16 को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

उधर, पहले ऑनलाइन की बजाय फिजिकल चुनाव कराने के विरोध में प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार एडवोकेट हरजोत सिंह हरीके ने विरोध ने गत दिनों हाईकोर्ट में रिट लगाई थी। जिस पर जस्टिस जयश्री ठाकुर ने बार कौंसिल को सुनवाई को लेकर नोटिस जारी किया था। वीरवार को अदालत ने इस मामले में 16 नवंबर को सुनवाई का आदेश जारी किया।​​​​​​​

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