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बाल विज्ञान कांग्रेस:सरकारी स्कूल की छात्राओं ने बाल विज्ञान कांग्रेस में सूबे में लिया तीसरा स्थान

लुधियाना2 घंटे पहले
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सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गिल लुधियाना ने बाल विज्ञान कांग्रेस में राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया। 29-30 जनवरी को आयोजित 28 वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में स्टूडंेट्स ने ये सफलता हासिल की। प्रिंसिपल डॉ. स्मृति भार्गव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट साइंस अध्यापिका शैफी मक्कड़ के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था और 9 वीं कक्षा की छात्रा लक्ष्मी कुमारी और जसकिरन कौर द्वारा सस्टेनेबल

लिविंग फॉर थीम सोशल इनोवेशन के तहत किया गया। शैफी मक्कड़, परियोजना के प्रभारी ने आगे बताया कि विकसित परियोजना जैव चिकित्सा अपशिष्ट से कंक्रीट के विकास में सहायता कर सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में COVID-19 कचरे के पुनर्चक्रण के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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