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निगम कमिश्नर ने मीटिंग के बाद दिए आदेश:आज से गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं दिया तो कटेगा चालान, होगा जुर्माना

लुधियाना4 घंटे पहले
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आज से गीला सूखा कूड़ा अलग-अलग करके न देने वालों का चालान काटने के साथ-साथ जुर्माना लगाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों और कूड़ा कलेक्ट करने वाले मुलाजिमों के जरिए उन घरों और कमर्शियल इमारतों की पहचान करके सूचना दी जाएगी जो गीला और सूखा कूड़ा अलग करके नहीं दे रहे हैं। अगर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो इसकी भरपाई कोर्ट में करनी होगी।

ये आदेश निगम कमिश्नर प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने जोन-ए में हेल्थ ब्रांच के अधीन काम कर रहे सभी नंबरदारों के साथ मीटिंग के दौरान दिए। गौर हो कि गीला और सूखा कूड़ा अलग न करने पर घरों पर 250, कॉमर्शियल पर 5000 तक जुर्माना करने का नोटिफिकेशन दो माह पहले लोकल बाॅडीज विभाग जारी कर दिया था।

खाने-पीने की दुकानों पर होगी सख्ती

कमिश्नर ने ये भी सख्ती करने के आदेश जारी किए हैं, जिन खाने-पीने की दुकानों के बाहर गंदगी पाई गई या वहां पर गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग करने का डस्टबीन नहीं रखा होगा तो उनके खिलाफ भी चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबकि मंडियों में भी साफ-सफाई रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

गीला-सूखा कूड़ा अलग नहीं किया तो इतना होगा जुर्माना

  • गीला सूखा कूड़ा अलग न करने पर रेजिडेंशियल में 250, जबकि मैरिज-पार्टी हॉल व लॉन, क्लब, एग्जीबिशन सेंटर, मेला ग्राउंड, सिनेमा, कम्युनिटी हॉल, मल्टीप्लेक्स और अन्य बड़े स्तर पर कूड़ा जनरेट करने वाले कॉमर्शियल संस्थानों पर 5000 तक जुर्माना।
  • कूड़ा अलग न करने पर दुकानों, फैक्ट्रियों, अन्य नॉन रेजिडेंशियल यूनिटों पर 1000 जुर्माना।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं का गोबर डंप करने पर 5 हजार, पालतू जानवरों की गंद पब्लिक प्लेस या सड़कों पर फेंकने पर 1000 रुपए।
  • नालों में कूड़ा फेंकने पर 5 हजार, सड़कों पर गंदगी डाली तो 1500 जुर्माना
  • फल-सब्जी विक्रेता द्वारा कूड़ेदान का प्रबंध न करने पर 750 रुपए।
  • सैलून द्वारा काटे बाल सड़कों पर फेंकने पर 1000, वहीं, ओपन में शौचालय जाने पर 500 रुपए, पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 250 रुपए।
  • कंस्ट्रक्शन का मलबा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर 2000 रुपए।
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