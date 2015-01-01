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चोरी का खुलासा:11 महीने में चुराईं 19 कारें 41 तरह के पार्ट्स बरामद, वाहन चुरा बेचने के आरोप में पकड़े चोरों-कबाड़ी ने किए खुलासे

लुधियाना19 मिनट पहले
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वाहन चुरा कबाड़ में बेचने के आरोप में गिरफ्तार सुखजीत, परमिंदर और सूरज और कबाड़ी रमेश से पूछताछ में उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में पार्ट्स बरामद किए हैं। उन्हें आरोपियों ने आगे बेचना था। पुलिस ने आरोपियों से 41 तरह के पार्ट्स बरामद किए हैं। इसमें टायर, टैंकी, इंजन समेत दूसरा सामान शामिल है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने 11 माह में 19 कारें चुराई थीं। सभी कारें थाना सराभा नगर, पीएयू, डिवीजन 5 और हैबोवाल इलाके से चुराई गई थी।

आरोपी बोलेरो, इंडिका, ऑल्टो, लांसर और मारूति कारें ही चुराते थे। वे कार को चोरी कर सीधा रायकोट जाकर 15 से 20 हजार में कबाड़ी रमेश को बेच देते थे। वह उनके पार्ट्स खोल आगे बेचता था। जबकि कीमती गाड़ियों के ज्यादा पैसे लेते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर और वारदातें ट्रेस करने में जुटी है। जांच अफसर ने बताया कि आरोपी नशा के आदी है। गौर हो कि हैबोवाल पुलिस ने सुखजीत कुमार, परमिंदर सिंह, सूरज को वाहन चुराकर आगे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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