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प्रोजेक्ट शुरू:माछीवाड़ा साहिब में लोगों को बिजली सप्लाई के कट से मिलेगी निजात, 2.11 करोड़ से नए फीडर का उद्घाटन

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • माछीवाड़ा में 33 नए ट्रांसफार्मर, 35 किमी एलटी लाइन और 33 किमी एचटी लाइन बिछाई गई

समराला के विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों ने 66 केवी सब-स्टेशन माछीवाड़ा साहिब से चलते नए फीडर का उद्घाटन किया गया। जिससे शहर निवासियों को बिजली काट से निजात मिलेगी। विधायक ढिल्लों ने बताया कि पहले दो अलग चरन कंवल साहिब व माछीवाड़ा शहर नाम के 11-11 केवी के फीडर चलते थे। जिनपर काफी लोड था। उन्होंने बताया कि कहीं भी बिजली सप्लाई में खराबी पड़ने पर सारे शहर की बिजली प्रभावित होती थी और आज एक नया गनी खान नबी खान नाम का 11 केवी फीडर चालू किया गया है। जिसका शहर निवासियों को लाभ मिलेगा।

विधायक ढिल्लों ने बताया कि शहर में बिजली प्रबंधों को सुचारू ढंग से चलाने को सरकार द्वारा 2.50 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जिसमें अब तक 2.11 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत माछीवाड़ा में 33 नये ट्रांसफार्मर, 35 किलोमीटर एलटी लाइन और 33 किलोमीटर एचटी लाइन बिछाई गई है।

जिसके साथ सारे शहर में जो सप्लाई के दौरान तकीनीकी खराबी आती वह अब नहीं आएगी। इस मौके पर एसडीओ अमन गुप्ता, नगर कौंसिल प्रधान सुरिंदर कुंदरा, शक्ति आनंद, कस्तूरी लाल मिंटू (दोनों प्रदेश सचिव), जेपी सिंह मक्कड़, चेयरमैन दर्शन कुमार कुंदरा, एडवोकेट कपिल आनंद, परमजीत पंमी, बलविंदर राय सोनी, परमिंदर सिंह नोना (सारे कौंसलर), चेयरमैन सुखवीर सिंह पप्पी, सरपंच जसदेव सिंह बिट्टू, चेतन कुमार, बिट्टू सचदेवा, लाभ सिंह, परमजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह (दोनों जे.ई), रामेश सिंह, राज कुमार, जसवीर सिंह, गुरशरन सिंह, गुरविंदर सिंह, स्वर्ण सिंह, करमजीत सिंह भी मौजूद थे।

समागम में कांग्रेस नेता मिंटू कई माह बाद आए नजर
कांग्रेस के प्रदेश सचिव व पार्टी के सीनियर नेता कस्तूरी लाल मिंटू जोकि पिछले कई महीनों से कांग्रेस के विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों के समागमों में से गायब थे। वह आज नए फीडर के उद्घाटन के मौके पर नजर आए। कस्तूरी लाल मिंटू जो कि मार्केट कमेटी माछीवाड़ा के चेयरमैनी के मुख्य दावेदार माने जाते थे। लेकिन यह पद न मिलने के बाद उन कांग्रेस पार्टी के समागमों से दूरी बना ली थी।

आज जब वह बिजली दफ्तर में उद्घाटनी समारोह में पहुंचे तो विधायक ढिल्लों ने उनको विशेष साहित्यकार भी दिया और अपने साथ कुर्सी देकर बैठाया। जब आज पत्रकारों द्वारा उन को पूछा गया कि पार्टी के समागमों में बहुत देर बाद शिरकत की तो उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के हमेशा वफादार सिपाही हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। चेयरमैनी का पद न मिलने की नाराजगी संबंधित उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया।

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