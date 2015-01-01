पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बुकिंग का नंबर बदला:इंडेन का टोल फ्री नंबर बदला, 7718955555 पर रजिस्ट्रेशन कराने से मिलेगा सिलेंडर

लुधियानाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

इंडेन गैस ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग का नंबर बदला है। अब 7718955555 पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सिलेंडर मिलेगा। अपना नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए इसी नंबर पर काॅल करने के बाद एलपीजी आईडी और आधार कार्ड के अंतिम चार नंबर बताने होंगे और नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके अलावा डिलीवरी ब्वाॅय से भी अपील कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में लोगों को फिलहाल सिलेंडर बुक करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अभी पुराने नंबर से ही सिलेंडर बुक करवा रहे हैं और बुकिंग न होने पर एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं।

हैबोवाल के राजेश कुमार ने बताया कि वह दो दिन से पुराने नंबर पर ही सिलेंडर बुक कर रहे हैं। एजेंसी जाने पर पता चला की सिलेंडर बुक करवाने का नंबर बदल गया है। जबकि एजेंसी वालों का कहना है कि एसएमएस द्वारा उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है।

वाॅट्सएप नंबर 7588888824 पर रजिस्टर्ड नंबर से REFILL लिख कराएं बुक
सेल्स ऑफिसर संचित शर्मा ने बताया कि इंडेन की ओर से वाट्सअप नंबर 7588888824 पर रजिस्टर्ड नंबर से REFILL लिख कर भेजना होगा और रिफिल बुक हो जाएगा। इसके अलावा पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे द्वारा भी बुक सिलेंडर की ऑप्शन में जाकर सिलेंडर बुक कर सकते है। 2 दिन में सिलेंडर डिलीवर हो जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के पास साधारण बटन वाला फोन है वे 7718955555 नंबर पर काॅल करके बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग होने पर एसएमएस के जरिए बुकिंग नंबर उपभोक्ता के पास आ जाएगा। जिसके जरिए वे सिलेंडर हासिल कर सकेंगे।

डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड दिखाने से मिलेगा सिलेंडर

सिलेंडर बुकिंग नंबर बदलने के बाद उपभोक्ताओं को मैसेज कर सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोर्ड(डीएसी) की ऑप्शन भी शुरू कर दी गई है। सिलेंडर बुक करने के बाद फोन पर आए इस कोड को डिलीवरी ब्वाय को दिखाने के बाद ही सिलेंडर दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें