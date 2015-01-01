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  • Indoor Swimming Pool To Be Built In The City On The Lines Of Taal Bowl Stadium, Mayor Reviews Renovation Of Sports Facilities

मीटिंग:ताल कटोरा स्टेडियम की तर्ज पर शहर में बनेगा इंडोर स्वीमिंग पूल, मेयर ने खेल सहूलियतों के नवीनीकरण का लिया जायजा

लुधियाना10 मिनट पहले
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स्मार्ट सिटी के तहत शहर में रखबाग स्थित स्वीमिंग पूल को ताल कटोरा स्टेडियम की तर्ज पर इंडोर स्वीमिंग पूल में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा गुरुनानक स्टेडियम में बास्केटबाॅल के दो इंडोर कोर्ट भी तैयार किए जाएंगे। इस संबंध में डीपीआर पहले ही तैयार हो चुकी है तथा जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। नगर निगम जोन डी आॅफिस में मीटिंग के दौरान शहर में मौजूदा खेल सहूलियतों के नवीनीकरण से संबंधित कार्य की प्रगति का जायजा लेने के दौरान मेयर बलकार सिंह संधू ने ये जानकारी दी।

मीटिंग में पार्षद ममता आशु ने कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की ओर से इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में पूर्व मेयर अपिंदर सिंह ग्रेवाल, निगम कमिश्नर प्रदीप कुमार सबरवाल के अलावा अलग-अलग खेल संस्थाओं के पदाधिकारी तथा शहर के प्रमुख एथलीट भी मौजूद रहे। मीटिंग में पूर्व मेयर व पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के प्रधान अपिंदर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि निगम के अंतर्गत रखबाग स्थित स्वीमिंग पूल को इंडोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जोकि ऑल वेदर होगा। स्वीमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार नई रूपरेखा तैयार कर दिल्ली में बने ताल कटोरा स्टेडियम में बने स्वीमिंग पूल की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा।

खेल सुविधाओं को किया जाएगा अपग्रेड
ममता आशु ने बताया कि इन प्रोजेक्टों में गुरु नानक स्टेडियम में नया एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक, शास्त्री हाल का नवीनीकरण, दो बास्केटबाल इंडोर कोर्ट, नई टेबल टेनिस कोर्ट का निर्माण, एस्ट्रोटर्फ का नवीनीकरण तथा पीएयू में वेलोड्रम(साइक्लिंग ट्रैक) भी शामिल है। इसके अलावा जिला लुधियाना में जैनपुर गांव में 32 एकड़ रकबे में एक स्पोर्ट्स पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है।

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