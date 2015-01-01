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मारपीट:इंस्पेक्टर बिट्‌टन कुमार, भाई समेत कई पर हुआ मारपीट का क्रॉस पर्चा, आरोपी के नाक की हड्डी टूटी

लुधियाना9 मिनट पहले
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छावनी मोहल्ला में इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने क्रॉस कार्रवाई कर दी है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के बाद की गई। जिसमें थाना डिवीजन नंबर चार की पुलिस ने चंदर नगर की रहने वाली आशा रानी की शिकायत पर इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार, साजन कुमार समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस को शिकायतकर्ता आशा रानी ने बताया कि उनके बेटे ओंकार सिंह उर्फ बब्बू व कुलदीप सिंह दीपू जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर ट्राली से मलबा उठाने का काम करते हैं। बिट्टन कुमार के मकान के साथ प्लॉट का ठेका ठेकेदार हरपाल सिंह के पास है। हरपाल के कहने पर ओंकार, दीपू व उसके साथी वहां से मलबा उठा रहे थे। ओंकार खुद खाना लेने चला गया। थोड़ी देर बाद कुलदीप ने फोन कर एक व्यक्ति द्वारा गाली गलोच करने की बात कही। ओंकार मौके पर पहुंचा तो बिट्टन कुमार ने अपने भाई साजन, उसके भांजे व 8-10 अज्ञात लोग व महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया जिसमें ओंकार के नाक की हड्डी टूट गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कार्रवाई के लिए शिकायत दी। लेकिन उल्ट पुलिस ने ओंकार व अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट डाली। जिस पर कोर्ट की ओर से मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए।

ये है मामला: गौर हो कि चार अगस्त की रात इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार के घर के पास मलबा उठाया जा रहा था। इंस्पेक्टर के अनुसार उन्होंने रात को मलबा उठाने से रोका तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके चलते थाना डिवीजन नंबर चार पुलिस ने बिट्टन कुमार की शिकायत पर ओंकार सिंह, दीपू, बब्बू व छह अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था।

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