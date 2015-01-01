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सीधी बात:सेशन जज से अदालतों का कामकाज शुरू करवाने का उठा रहे मुद्दा : गिल

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • वकीलों से किए वादों को लेकर नवनिर्वाचित बार एसो. प्रधान से सीधी बात

कोरोनाकाल में तमाम आशंकाओं के बीच जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हो जाने के बाद अब वकीलों को नवनिर्वाचित ओहदेदारों से तमाम उम्मीदें है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गुरकिरपाल सिंह गिल से इसी मुद्दे पर सीधी बात की गई।

हर चुनाव में उम्मीदवारों के लुभावने वादों के बाद मतदाता वकील खुद को ठगा महसूस करते हैं, आप क्या उसका धारणा को बदलेंगे?
-कोई बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन भरोसे के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोरोनाकाल के बावजूद वकीलों की सभी प्रमुख समस्याओं को लेकर जल्द सिलसिलेवार बार कौंसिल और ज्युडीशियल अफसरों तक बातचीत की जाएगी।
फिलहाल वकीलों के लिए अदालतें पूरी तरह न खुलने की सबसे बड़ी समस्या है, इसे लेकर क्या कुछ करेंगे ?
-नई चुनी बार एसोसिएशन की एग्जीक्युटिव बॉडी ने जिला सेशन जज से मीटिंग कर सबसे पहले यही मुद्दा रखा था। उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया और बार कौंसिल ने भी हाईकोर्ट से पूरे राज्य में अदालतों का कामकाज जल्द सामान्य तरीके से शुरू कराने की मांग रखी है।
वकीलों की अहम दिक्कतों को लेकर क्या पहल करेगी नई टीम ?
-देखिए, नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पुरानी इमारत से आने-जाने में दिक्कत का अहम मुद्दा है, दोनों इमारतों में जुड़ाव के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि वकीलों की पार्किंग की जगह नाकाफी होने के मामले में सभी सीनियर लॉयर्स को साथ लेकर इस मामले में सरकार के स्तर तक बातचीत की जाएगी। इसके अलावा लॉयर्स कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी की समस्या को लेकर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़वाएंगे। सफाई और साफ पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे।
कुछ लोगों का मानना है कि बार एसोसिएशन की नई टीम भी एक धड़े को अहमियत देगी ?
-गंभीर मुद्दा है यह, लेकिन सभी सीनियर से लेकर सहकर्मी व जूनियर वकील भरोसा रखें कि चुनाव महज एक प्रक्रिया है। उसके पहले से लेकर बाद तक सभी वकील हमेशा एकजुट हैं, उनका कोई धड़ा या गुट नहीं है। सभी सीनियर से मार्गदर्शन और जूनियर साथियों तक से सुझाव व सहयोग लेकर सबकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा।

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