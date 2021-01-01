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वर्ल्ड कैंसर डे आज:अब 30 उम्र की युवतियों में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़े केस, ज्यादा फैट के कारण 40 साल के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के आने लगे मामले

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • लाइफ स्टाइल में बदलाव, कसरत और लक्षणों की जल्द पहचान करने से ही बचाव संभव
  • कैंसर मामलों में पहले के सालों के मुकाबले शहर में 10-20 फीसदी की हुई बढ़ोतरी

जिले में कैंसर केसों में हर साल इजाफा हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरी कैंसर, फूड पाइप कैंसर, मुंह के कैंसर तो बढ़े हैं, लेकिन ज्यादा चिंताजनक स्थिति ये है कि अब 30-40 उम्र की महिलाओं और पुरुषों में भी कैंसर पाया जा रहा है। यही नहीं कुछ मामलों में 25-30 की उम्र में भी कैंसर पाया जा रहा है। कैंसर मामलों में पहले के सालों के मुकाबले शहर में 10-20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जागरुकता के कारण लोग समय पर जांच भी करवा रहे हैं। माहिरों के अनुसार अगर समय रहते खान-पान, कसरत और जीवनशैली में बदलाव न किए तो ये घातक हो सकता है।

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मेडिवेज अस्पताल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. सतीश जैन ने बताया कि कैंसर के मामलों में इजाफा है। ब्रेस्ट, फेफड़ों और फूड पाइप के कैंसर के साथ ही कोलन कैंसर के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कोविड के कारण लोग समस्या आने पर अस्पताल आने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन कैंसर की समय पर पहचान जरूरी है। इससे समय पर इलाज हो सकेगा।

फेफड़ों के कैंसर के लिए वायु प्रदूषण अहम कारण

धूम्रपान, तंबाकू और शराब तो फेफड़ों के कैंसर के लिए कारण है ही, लेकिन साथ ही प्रदूषण भी अहम कारण है। मध्यम उम्र में भी केस देखने को मिल रहे हैं। पुरुषों में पहले जहां 50 के बाद प्रोस्टेट कैंसर के केस मिलते थे, यानी इसे उम्र के साथ का कैंसर माना जाता था। अब 40 की उम्र में भी कैंसर मिल रहा है। प्रोस्टेट फैट ज्यादा लेने के कारण भी होता है। वहीं, ब्रेस्ट कैंसर के मामले अब 30 की उम्र में भी देखने को मिल रहे हैं। ब्रेस्ट में अगर बिना दर्द की कोई गिल्टी महसूस होती है और वो भी एक ही तरफ है तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। फेफड़ों के कैंसर में खांसी के साथ खून आना, सांस फूलना, भूख कम लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। -डॉ. दविंदर सिंह संधू, कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट, संधू कैंसर सेंटर

ज्यादा फैट, तला खाना भी फूड पाइप कैंसर का हो सकता कारण
आमतौर पर हम 45 या इससे ज्यादा की उम्र में मेमोग्राफी करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन महिलाओं में अब 30 की उम्र में भी कैंसर के मामले सामने आने के कारण मेमोग्राफी करवाना कुछ मुश्किल होता है। ऐसे में अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है तो उसे अनदेखा न करें, जांच करवाएं। वहीं, पहले जहां मुंह के कैंसर के केस गांव के इलाकों में नहीं आते थे, लेकिन अब वहां पर भी लोग तंबाकू खाने लगे हैं, जिस कारण वहां पर भी कैंसर के मामले आ रहे हैं। फूड पाइप में कैंसर होने के लक्षण हैं कि पहले उसे खाने-पीने में परेशानी होती है। इसके बाद भूख लगनी बंद हो जाती है और फिर शरीर घटने लगता है। फूड पाइप में कैंसर ध्रूमपान और शराब पीने के अलावा ज्यादा फैट वाला, तला हुआ खाना और स्मोक्ड फूड से भी होता है। -डॉ. निशांत बत्ता, अॉन्को सर्जरी कंसल्टेंट, मोहनदेई ओसवाल अस्पताल

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