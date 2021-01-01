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ट्रेनिंग:अब साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड मुहैया कराएंगे पीएयू के स्टूडेंट्स, टीचर्स

लुधियाना3 घंटे पहले
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  • पीएयू देश की पहली ऐसी एग्रीक्लचरल यूनिवर्सिटी, जहां मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ सदस्य साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड मुहैया करवाएंगे। सूबे में पीएयू ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं, देश भर में पहली खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है। जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और खुद की और दूसरों की मदद करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा डब्ल्यूएचओ द्वारा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की जरूरत की अहमियत को समझते हुए ये पहल शुरू की है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रेशर और अन्य मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं।

ऐसे में कई बार उन्हें बात करने के लिए कोई मिलता नहीं और वो या तो गलत कदम उठाते हैं या फिर गंभीर मानसिक समस्याओं में फंस जाते हैं। अगर उन्हें पहले ही स्तर पर फर्स्ट एड मिल जाए तो समस्या को बढ़ने से या तो रोका जा सकता है या फिर तुरंत मदद दी जा सकती है। ये मदद किसी भी जरुरतमंद व्यक्ति को दी जा सकती है।

तीन स्टेप्स को ध्यान में रखने के लिए किया जा रहा प्रेरित- प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर डॉ. सरबजीत सिंंह ने बताया कि ये ट्रेनिंग फिलहाल हमने अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जरुरी की है। इसके बाद पीजी स्टूडेंट्स, स्टाफ और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक स्टूडेंट को 4 घंटे की ट्रेनिंग करना जरुरी है। ट्रेनिंग में उन्हें तीन स्टेप्स का खास ख्याल रखने काे प्रेरित किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले खुद की मदद यानि खुद खुश और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना जरूरी है। दूसरे स्तर पर दूसरों की मदद देना और तीसरे में हैप्पीनेस सीक्रेट को रखा गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा 25 ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रसिद्ध स्पीकर्स स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे।

प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं : डॉ. सिंह ने बताया कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन कई बार हम सिर्फ अगर सामने वाले की समस्या सुनें हीं तो भी हल निकल आता है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी में आत्महत्या या किसी खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे कोई ख्याल आ रहे हैं तो उसे प्रोफेशनल या परिवार या ऐसे व्यक्ति के पास ले कर जाएं जो मदद कर सकें। लेकिन, आधी समस्या सिर्फ व्यक्ति की बात सुन कर ही हल हो जाती है। हम बुकलेट भी तैयार कर रहे हैं। जिसमें कई तरह के स्लोगन भी हैं। इस बुकलेट को ट्रेनिंग खत्म होने पर दिया जाएगा। अभी ये ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रही है। जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. बलदेव सिंह ढिल्लों और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज की डीन डॉ. गुरिंदर कौर सांघा द्वारा भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है।

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