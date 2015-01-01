पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

16 माइक्रोकंटेनमेंट जोन बनाए:अब पॉश इलाके बन रहे हाई रिस्क एरिया, 122 नए पाॅजिटिव, 5 मौतें

लुधियाना12 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में सेकेंड वेव के दौरान शहर के पॉश इलाके हाई रिस्क एरिया बनते जा रहे हैं। ऐसे में सेहत विभाग का ज्यादा ध्यान अब इन्हीं इलाकों की तरफ है। ये हाई रिस्क एरिया ऐसे हैं जहां पर 3-4 केसेस आ रहे हैं। ऐसे में चिंता ज्यादा बढ़ रही है। पहले घनी आबादी वाले इलाकों को सेहत विभाग द्वारा हाई रिस्क एरिया बनाया गया था। अब केस पॉश इलाकों में बढ़ रहे हैं। इनमें राजगुरु नगर, बीआरएस नगर, किचलू नगर, हैबोवाल के कई इलाके, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, मॉडल टाउन, मॉडल ग्राम, दुगरी, थरिके के कई इलाके शामिल हैं।

सिविल सर्जन डॉ. राजेश बग्गा ने बताया कि जिले में 16 माइक्रोकंटेनमेंट जोन हैं। इन इलाकों में 5 या इससे ज्यादा केस आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हैवनली पैलेस को एक बार फिर से माइक्रोकंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा पटेल नगर सिविल लाइंस, राजेश नगर हैबोवाल कलां, कुष्ठ आश्रम जगराओं, बीआरएस नगर, बंदा बहादुर कॉलोनी, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, बी ब्लॉक किचलू नगर, रघुवीर पार्क हैबोवाल कलां को माइक्रोकंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

संक्रमितों को लीव अगेंस्ट मेडिकल लीव नहीं मिलेगी

सेकेंड वेव में ज्यादा खतरा न बढ़े और शकी व संक्रमित मरीजों से आगे लोग प्रभावित न हों। इसके लिए अब सेहत विभाग द्वारा हॉस्पिटल्स को शकी व पॉजिटिव मरीजों को लीव अगेंस्ट मेडिकल लीव या डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल लीव न देने के लिए कहा है।

एक्टिव केस 787

शुक्रवार को जिले में 122 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 96 मरीज लुधियाना और 26 दूसरे जिलों व राज्यों से संबंधित हैं। वहीं, 5 मौतें हुई। जिसमें 1 मरीज लुधियाना और 4 मरीज क्रमश: बठिंडा, मानसा, जालंधर और हरियाणा से संबंधित हैं। वहीं, 145 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले के अब तक 21865 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है।

जिनमें से 20199 स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के अब 787 एक्टिव केस हैं। जबकि 879 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस में 586 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। लेवल-2 में 103 मरीज एडमिट हैं। जबकि लेवल-3 में लुधियाना के 3 मरीज हैं।

नए सैंपल्स 3217

शुक्रवार को 3217 नए सैंपल्स लिए गए। इसमें आरटी-पीसीआर के सरकारी सेंटर्स में 2230 और प्राइवेट में 772 सैंपल्स रहे। रैपिड के सरकारी व प्राइवेट में 153 सैंपल रहे। ट्रूनेट पर 62 सैंपल्स की जांच की गई। जिले में अब तक 427293 सैंपल्स लिए गए हैं। जिनमें से 425474 की रिपोर्ट मिल चुकी है। 400536 की रिपोर्ट नेगेटिव रही है।

विभाग द्वारा अब आरटी-पीसीआर सैंपलिंग ज्यादा की जा रही है। शुक्रवार को 69 रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा 269 शकी मरीजों की स्क्रीनिंग की। जिसमें से 201 को होम क्वारेंटाइन किया गया। अब तक 49117 शकी मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। जिसमें से अब 1606 एक्टिव होम क्वारेंटाइन केस हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें