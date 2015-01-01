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  • Now Preparations To Collect Water sewerage Bill From Houses Up To 50 Yards, 26 Agendas Will Be Kept, Will Be Passed With The Consent Of Councilors

निगम हाउस मीटिंग मंगलवार को:अब 50 गज तक के मकानों से भी पानी-सीवरेज बिल वसूलने की तैयारी, 26 एजेंडे रखे जाएंगे, पार्षदों की सहमति से होंगे पास

लुधियाना10 मिनट पहले
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जल्द ही शहर में 50 वर्ग गज तक के मकानों से पानी-सीवरेज बिल वसूला जाएगा। इसके लिए निगम ने तैयारी कर ली है। इसी के तहत पानी-सीवरेज के नए टैरिफ प्लान को मंजूरी के लिए मंगलवार को होने वाली नगर निगम की हाउस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत 50 से 125 वर्ग तक के मकानों से पानी-सीवरेज के 100-225 रुपए महीना वसूलने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं पानी-सीवरेज का बकाया वसूलने के लिए निजी कंपनी को हायर किया जा रहा है। गौर हो कि नगर निगम हाउस की मीटिंग पहली बार मंगलवार को रोज गार्डन में होने जा रही है। मीटिंग में 26 एजेंडे रखे जाएंगे।

जिनको 95 पार्षदों की मंजूरी के बाद पास किया जाएगा। मंगलवार को हाउस की मीटिंग रोज गार्डन में दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगी और यह ओपन मैदान में पहली बार होने जा रही है।

प्रमुख एजेंडे कॉन्ट्रेक्टर को दिया जाएगा बुड्‌ढे नाले को प्रदूषणमुक्त करने का ठेका
1. राज्य सरकार की तरफ से बुड्ढे नाले को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पीएमआईडीसी के जरिए ठेका कॉन्ट्रेक्टर को देने की बात सामने आई है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर की तरफ से काम करने से पहले उसकी तरफ से बनाई गई प्रपोजल और डिजाइन को नगर निगम की बनाई गई कमेटी को दिखाएं बिना काम शुरू ना करने की बात की गई है। ये प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।
2. तरस के आधार पर मृतक मुलाजिमों के पारिवारिक मेंबरों को नौकरी देने के उद्देश्य से 66 लोगों के आवेदन आए थे जिनमें से 56 लोगों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं जिन को नौकरी देने के लिए प्रस्ताव हाउस में रखा गया है।
3. गुरुदेव नगर टीपी स्कीम पार्ट-2 के तहत एक नया शोध नगर निगम करने जा रहा है। हाउस मीटिंग में प्रस्ताव ये रखा गया है कि पार्क को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाए। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए हाउस मीटिंग में रखा गया है। बाकायदा मेयर बलकार सिंह संधू ने पांच मेंबरी कमेटी का गठन भी किया है।
4. नगर निगम के अधीन आते दुगरी फेज-2 अर्बन एस्टेट एमआईजी के 81 वर्ग गज वाले फ्लैटों का पानी सीवरेज का बिल माफ करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव में बताया गया है कि फ्लैट में रहने वालों से निगम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूलने हैं। इस रकम में ₹478000 ब्याज लगाया गया है। प्रस्ताव में इस ब्याज की रकम को माफ करने के लिए जिक्र किया गया है।
5. स्लॉटर हाउस प्रोजेक्ट तो अभी शुरू नहीं हो पाया लेकिन उसके लिए पांच दुकानों के लिए जगह फाइनल कर दी गई हैं, जहां पर स्वच्छ और साफ कटा हुआ मीट शहर वासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। निगम की तरफ से लोकल अड्डा, मेट्रो रोड नजदीक पानी वाली टंकी, गिल रोड चुंगी दफ्तर, वर्कशॉप और चेस्ट क्लिनिक मिड्ढा चौक के पास दुकानें बनाने के लिए जगह तय की गई है।
6. फोकल पॉइंट एरिया में पीपीपी(पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर डेवलपमेंट करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।
7. इललीगल होर्डिंग की शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई न करने पर सुपरिंटेंडेंट को एक दिन का पांच हजार जुर्माना देने का प्रस्ताव भेजा।
8. निगम से मंजूर शुदा व्यक्ति ही बना सकेंगे फ्लैक्स बोर्ड, जुर्माना 500 से 5 हजार तक होगा, प्रस्ताव भेजा।
9. 15000 मिसिंग पॉइंट पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव भेजा।

कंपनी के जरिए वसूलेगी बकाया

निगम की तरफ से अब निजी कंपनी के जरिए पानी-सीवरेज की बकाया राशि को वसूलने के लिए ठेका देने जा रही है। कंपनी की तरफ से रिकवरी तो की जाएगी, वहीं, अवैध सबमर्सिबल पंपों की भी पहचान करते हुए उनसे बकाया वसूलते हुए पैसा निगम के खाते में जमा करवाने की बात की गई है। कंपनी ने निगम को प्रपोजल दिया है कि वह रिकवरी पर प्रतिशत के हिसाब से अपना इंसेंटिव चार्ज करेगी।

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