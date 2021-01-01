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परीक्षा:सीटीईटी परीक्षा में 3356 परीक्षार्थी में से 2862 हाजिर, 494 रहे गैर हाजिर

लुधियाना3 घंटे पहले
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  • परीक्षा देकर बाहर आए स्टूडेंट्स बोले, बहुत ही आसान था पेपर

सीबीएसई की ओर से सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ( सीटीईटी 2021) का आयोजन किया गया। यह परीक्षा लुधियाना के चार बीसीएम स्कूलों में दो शिफ्टों में करवाई गई। परीक्षा में कुल 3356 कैंडिडेट्स ने अपीयर होना था। जिसमें से 2862 हाजिर और 494 गैर हाजिर रहे। सुबह की परीक्षा में 1340 कैंडिडेट में से 1115 हाजिर और 225 गैर हाजिर रहे।

शाम की परीक्षा में 2016 कैंडिडेट्स में से 1747 हाजिर और 269 गैर हाजिर रहे। इस दौरान परीक्षा के लिए जारी की गई हिदायतों का पालन सख्ती से किया गया। स्टूडेंट्स सेनेटाइजर अपने साथ लेकर पहुंचे और परीक्षा के दौरान मास्क लगाना भी जरूरी रहा। इसके साथ ही समाजिक दूरी का भी खास ध्यान रखा गया। वहीं परीक्षा देकर बाहर आए स्टूडेंट्स ने कहा कि परीक्षा बहुत ही आसान थी।

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