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रोष:पीएयू टीचर्स एसो. और इंप्लाइज यूनियन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मुलाजिम विरोधी कानूनों के खिलाफ जताया रोष

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंप्लाइज यूनियन के दफ्तर में पीएयू टीचर्स एसोसिएशन और इंप्लाइज यूनियन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने केंद्र सरकार के मुलाजिम विरोधी वेज कोड 2020 काले कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉ. हरमीत सिंह किंगरा ने बताया कि केंद्र के मुलाजिम विरोधी कानूनों का देशभर में विरोध हो रहा है।

पीएयू इंप्लाइज यूनियन के प्रधान बलदेव वालिया ने कहा कि मोदी सरकार ने 44 मुलाजिम कानूनों को बदलकर चार कानून सामाजिक सुरक्षा कोड 2020, औद्योगिक संबंध कोड 2020, तनख्वाह कोड 2020 और सेहत कोड 2020 बनाए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत मुलाजिमों और मजदूरों को यूनियन बनाने, प्रदर्शन करने का अधिकार, महंगाई भत्ता, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुताबिक काम करने के घंटे और अन्य

हासिल की गई सहूलियतों पर भी कटौती होगी। डॉ. केएस सांघा और मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए पहले खेती कानून बनाए। अब वेज कोड 2020 जैसे कानून पास किए हैं। इस मौके पर डॉ. डीके शर्मा, डॉ. नरिंदरजीत कौर, डॉ. सीमा शर्मा, डॉ.तेजप्रीत कौर, लाल बहादुर यादव, नवनीत शर्मा मौजूद रहे।

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