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सब्सिडी:एससी, बीसी, बीपीएल के लिए भेजे गए एलईडी बल्ब नहीं लेने आ रहे लोग, कैंप लगा दे रहे

लुधियाना3 घंटे पहले
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पावरकाॅम द्वारा एक किलो वाॅट से कम लोड वाले सब्सिडी ले रहे एससी, बीसी और बीपीएल कंज्यूमर का बिल कम करने को किफायती एलईडी बल्ब योजना शुरू की गई है। इसमें कनेक्शन धारक को 9 वाट के दो एलईडी बल्ब, जोकि 140 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेंगे। इसके लिए विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि कंज्यूमर के लिए आए एलईडी बल्ब को जल्द से जल्द लोगों को दिए जाए।

इसके लिए जिन कंज्यूमर को 200 यूनिट हर माह माफ की जाती है। वह नजदीकी बिजली आॅफिस में जाकर पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत यह एलईडी बल्ब हासिल कर सकता है। इसके लिए कंज्यूमर को मौजूदा बिजली बिल, पहचान पत्र और स्व घोषणा पत्र जमा कराना होगा। बता दें कि कुछ महीने पहले पावरकाॅम की ओर से लुधियाना के एससी, बीसी और बीपीएल कंज्यूमर के लिए 33 हजार के करीब एलईडी

बल्ब भेजे गए थे। जिसे लेने के लिए कंज्यूमर नहीं आए। कंज्यूमर को बल्ब देने के लिए अब पावरकॉम की ओर से गली माेहल्लों में कैंप लगा बल्ब दिए जा रहे हैं। एक्सईएन सिटी सेंटर सुकरन सिंह ग्रेवाल ने बताया कि जिन एससी, बीसी और बीपीएल कंज्यूमर को 200 यूनिट बिजली माफ होती है उनके लिए पावरकॉम की ओर से एलईडी बल्ब भेजे गए थे। लोग बल्ब लेने ऑफिस नहीं आ रहे हैं। इसलिए शनिवार को कैंप लगा लोगों को बल्ब दिए जा रहे हैं।

दो साल पहले लाए थे स्कीम -इससे पहले भी पावरकॉम दो साल पहले स्कीम लाया था। जिसमें उपभोक्ताओं को पंखों के अलावा ट्यूब लाइट भी दिए गए थे। यह एलईडी बल्ब 80-90 प्रतिशत तक बिजली की बचत करेंगे और लंबे समय (20000 घंटे) तक चलेंगे। वातावरण अनुकूल होने के अलावा इनमें आग लगने की कोई संभावना नहीं है।

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