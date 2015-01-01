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80 पेटी अवैध शराब बरामद, मुख्य आरोपी अभी तक फरार:पार्सल वैन के आगे पायलट गाड़ी लगाकर हरियाणा से ला रहे थे शराब, 6 गिरफ्तार

लुधियाना21 मिनट पहले
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हरियाणा से पार्सल कंपनी की गाड़ी में आगे पायलट गाड़ी लगा अवैध शराब ला रहे पांच तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य तस्कर अभी फरार है। पुलिस ने तस्कर को गाड़ी देने के आरोप में उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। उनसे 80 पेटी अवैध शराब बरामद की है। डिवीजन 7 पुलिस ने बरनाला के निर्भय सिंह, नवदीप सिंह, राजीव गांधी कॉलोनी के प्रदीप कुमार, बिट्टू कुमार, प्रेम कुमार, सुमित कुमार और बसंत एवेन्यू के हरजिंदर सिंह के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

एंटी स्मगलिंग सेल इंचार्ज एसएचओ यशपाल शर्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस पार्टी समेत वर्धमान चौक के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान मारूति 800 और पार्सल की महिंद्रा पिकअप गाड़ी आते देख शक के आधार पर चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान पार्सल वाली गाड़ी से 80 पेटी शराब बरामद की। इसके बाद छह आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया।

दोस्त से उधार ली गाड़ी, दिहाड़ी पर लाए थे मजदूर
जांच अफसर ने बताया कि पार्सल वाली गाड़ी आरोपी नवदीप सिंह की है। गाड़ी पार्सल कंपनी में लगी है। गाड़ी की कंपनी में निर्भय सर्विस का काम करता है। नवदीप उसी कंपनी में अपनी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए जाता था। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर धीरे-धीरे दोस्त बन गए। निर्भय नवदीप को समान लेकर आने की बात कह गाड़ी लेकर गया और शराब लाते हुए पकड़ा गया। जबकि आरोपी प्रेम और सुमित को एक हजार रुपए दिहाड़ी पर लेकर गए थे। वे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पेटियां लोड करते थे।

प्लानिंग के साथ करते थे शराब तस्करी
एसएचओ यशपाल शर्मा के मुताबिक आरोपी हरजिंदर सिंह मुख्य तस्कर है। उसके हरियाणा के लोगों से लिंक है। वह खुद डील करता और अपने दो साथियों बिट्टू और प्रदीप को बाकी आरोपियों के साथ शराब लेने भेजता था। हरियाणा की तरफ से गाड़ी आती और बॉर्डर पर आरोपियों की गाड़ी में शराब लोड कर देते थे। फिर वह उसे लुधियाना लाते थे। किसी को शक न हो, इसलिए आरोपी हर बार गाड़ी बदल लेकर जाते थे। आगे एक कार पायलट लगी होती थी, जो पहले आगे रहकर नाके चेक करती थी। अगर कही नाका होता तो वह अपना रास्ता बदल लेते थे।

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