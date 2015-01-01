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सुनवाई 23 को:मोहित के पांव में डलेगी प्लेट

लुधियाना4 घंटे पहले
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दो वकील भाई सिद्धार्थ चांदी व मोहित चांदी को थाना हैबोवाल को एसएचओ और अन्य मुलाजिमों द्वारा पर हवालात में पीटने के मामले में शुक्रवार को इलाका मजिस्ट्रेट दलजीत कौर की अदालत में पेशी हुई। कोर्ट द्वारा थाना हैबोवाल और सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज प्रीजर्व करने के लिए 23 नवंबर अगली तारीख डाली है।

जिसके चलते अब दोनों स्थानों की फुटेज और सेहत विभाग द्वारा दोनों वकील भाइयों की मेडिकल रिपोर्ट सोमवार को पेश की जाएगी। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट मोहित चांदी के एक पांव के नीचे ज्यादा वार करने के कारण फैक्चर हो गया। डॉक्टरों के अनुसार उसके पांव का ऑप्रेशन कर प्लेटें डाली जाएगी। मोहित का इलाज जारी है।

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