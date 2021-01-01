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  • Police Drug Addicts Are Seen In Front Of Smugglers, Liquor Packets Are Being Sold Near Police Stations

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नशे के खिलाफ मुहिम का चिट्‌टा सच:थाने-चौकियों के पास चिट्‌टा, करियाना दुकान में बिक रहे शराब के पैकेट, पुलिस से सेटिंग का दावा

गगनदीप रत्न | लुधियानाएक घंटा पहले
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लुधियाना पुलिस शहर में नशा खत्म करने का दावा करती है। एक साल में 343 नशा तस्करों को नाकों पर पकड़ने का दावा करने वाली पुलिस के थाने, चौकियों और सीआईए स्टाफ के पास ही नशा तस्कर बेखौफ होकर मौत बांट रहे हैं। एक फोन कॉल पर ही चिट्‌टा मुहैया करवाया जा रहा है। ये हालात तब हैं, जब 28 पुलिस थाने, 16 चौकियां और 4500 मुलाजिम हैं।

40 से अधिक अफसरों की फौज वाली लुधियाना पुलिस नशा तस्करों के सामने बेबस है या यूं कहें कि निजी फायदों के चक्कर में इनके सामने नतमस्तक है। चिट्टा, देसी-अंग्रेजी शराब और चूरापोस्त कब और कितना चाहिए, सिर्फ ऑर्डर करिए और पहुंच जाएगा। शहर की हर गली-नुक्कड़ में मात्र एक फोन कॉल पर नशा आसानी से उपलब्ध है। इस पूरे नक्सेस को एक्सपोज करने के लिए भास्कर संवाददाता ने शहर के 3 अलग-अलग इलाकों में ग्राहक बनकर स्टिंग किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पढ़िए नशा तस्करों के नेटवर्क का सच...।

भास्कर स्टिंग -तस्कर बोला: इक ग्राम तो 1 किलो तक जिन्ना नशा चाहिदा बस 20 मिनट पैहले दस्सो

चिट्टा: तैनूं फ्री टीका वी दे दूं, ऐत्थे ही लै लीं समान

रिपोर्टर : बाई, चिट्टा चाहिदा सी..
तस्कर : मेरे कोलो मुकेआ होया ऐ यार तैनूं दूजे तो मंगवा के दिन्ना... किन्ने बिट चाहिदी ऐ...
रिपोर्टर : बस, इक बिट ही दे दे यार...
तस्कर : चंगा 500 रुपए फड़ा मैं लै के आना..
रिपोर्टर : आ लै, जे ज्यादा लैणी होवे तां..?
तस्कर : 2500 या 3 हजार तो घट नईं होणी।
रिपोर्टर : 500 दी लेआ दे...पुलस दा चक्कर तां नीं...
तस्कर : ओहना दी टेंशन न लै, सेटिंग एे..।
एक्टिवा पर युवक आया, तस्कर को पैकेट दे गया
तस्कर : लै चक्क, माल ओके आ..
रिपोर्टर : देखने के बाद...नईं यार माल ठीक नीं, तूं अपणे वाला ही मंगवा के देईं।
तस्कर: घंटे बाद आ जीं, मेरे वाला समान वी आ जाउ ते तैनूं टीका वी फ्री दे दूं, ऐत्थे ही लै लीं समान। (पैसे पकड़ाते हुए)

रिपोर्टर : की हाल जी, देसी दा पैकेट तां देओ...
तस्कर : यार दुकान ते नीं, साइड ते खड़े हो जो, ऐत्थे गाहक वी आंदे ने।
रिपोर्टर : अच्छा, मैं ऐत्थे ही खड़ा फेर।
तस्कर : चल आना मैं...?
दस मिनट इंतजार करने के बाद दो लोगों को साथ लेकर आया)
तस्कर : आ लै...नाले एेहदां दुकान ते आ के न मंगेआ करो..
रिपोर्टर : चंगा... यार पैकेट तां अंग्रेजी शराब वाला लगदा...? मैं ता देसी मंगी एे।
तस्कर : ऐहे दोनों मिक्स आ... कोई चक्कर नी, तूं तां सिर ही घुमाणा..(हंसते हुए)
रिपोर्टर : चंगा, किन्ने पैसे..?
तस्कर : तूं 30 रुपए दे दे...

रिपोर्टर : हांजी, वीर, थोड़े समान दी लोड़ सी।
तस्कर : नंबर किन्ने दित्ता मेरा..?
रिपोर्टर : यार, मैं किले मोहल्ले वाले मंुडे नाल आया सी पैहले वी समान लै के गेआं।
तस्कर : अच्छा.... हां दस्स कि चाहिदा...।
रिपोर्टर : डोडे(भुक्की) चाहिदे सी वीर...मिल जू?
तस्कर : लै अपणा कम ई एेहे आ बाई, तूं दस्स की चाहिदा ते किन्ना, बस 20 मिनट पैहले दसणा पैणा। आपां इंजेक्शन वी दई दा, जो लैणा दस
रिपोर्टर : न बस डोडे लैणे सी..।
तस्कर : आ देख सैंपल (जेब से निकालकर)
रिपोर्टर : समान तां ठीक ऐ... अद्दा किलो चाहिदेे...
तस्कर : 3 हजार दे पेहले, समान वी आ जांदा।
रिपोर्टर : आ लो...देख लो जे घट हो जे (पैसे पकड़ाते हुए)
तस्कर : पैसे एेने ही लगणे आ, माल ओके होउगा, इक घंटा लग जाणा, अज्ज माल खत्म हो गेआ।

स्थान : लेबर कॉलोनी के पास | समय - शाम 4.15 बजे यहां नशा बेचने वालों की मंडी लगती है, जहां महिलाएं भी नशा सप्लाई करती हैं। यहां से आने-जाने वाले हर शख्स को आवाज लगा नशे के लिए बुलाते हैं। यहां नशे के साथ उसे करने के लिए जगह भी दी जाती है। जहां कुछ लोग इंजेक्शन लगाने की तैयारी में भी दिखे।

जेल से छूटने के बाद फिर काम शुरू: जिन 3 तस्करों के पास भास्कर पहुंचा, उनमें से दो 20 दिन पहले ही तस्करी मामले में ही जेल काटकर आए हैं। जेल से छूटते ही धंधा शुरू कर दिया। इसके बावजूद पुलिस की उनपर नजर नहीं। पिछले साल पुलिस जिन 343 तस्करों को पकड़ा, उनमें से 70% तस्करों पर 2 से ज्यादा पर्चे थे।

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