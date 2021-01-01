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हाईटेक:स्मार्ट मीटर लगाने पर 1% सस्ती मिलेगी बिजली, एप पर देख सकेंगे रीडिंग

लुधियाना3 घंटे पहले
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पावरकॉम एडवांस टेक्नोलाॅजी वाले स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। जिसके लिए अभी टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है। थ्री फेस स्मार्ट मीटर लगने से जहां आम जनता को कई लाभ मिलेंगे वहीं पावरकाम अधिकारियों की सिरदर्दी भी कम होगी। थ्री फेस मीटर 7 से 25 किलोवाॅट तक के लिए होंगे। इसमें उपभोक्ता को प्री-पेड करवाने की ऑप्शन भी होगी, जिसके लिए कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करवानी होगी।

इसे पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। इसके लिए अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने मीटर लगाए जाने हैं और यह कार्य कब से शुरू होगा। लुधियाना में स्मार्ट मीटर के लगने वाले टेंडर में 6 फर्मों ने नाम दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक इसमें 4-5 महीने का समय लग सकता है। पावरकाॅम के अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगने के बाद इसे रिक्वेस्ट डाल कर प्री-पेड में करवा सकता है। इसकी जानकारी सब डिविजन स्तर पर लेटर देकर देनी होगी। प्री-पेड में कई सिक्योरिटी जमा नहीं होगी और 1 प्रतिशत बिजली भी सस्ती मिलेगी।

मीटर लगने के बाद उपभोक्ता को दिया जाएगा मोबाइल एप, मिलेगी जानकारी-स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ता को मोबाइल एप भी दिया जाएगा। इसमें वह मीटर रीडिंग का डेटा देख सकेगा। वहीं हर 15 मिनट बाद पावरकॉम अधिकारियों को कंप्यूटर पर मीटर रीडिंग की जानकारी मिलती रहेगी और कंप्यूटराइज्ड बिल भी बन जाएगा। इससे मीटर रीडर की ओर से मीटर रीडिंग लेने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और एवरेज बिल की भी।

बिजली गुल होने की सूचना पावरकॉम के पास खुद पहुंचेगी- अभी बिजली गुल होने पर पावरकॉम अधिकारियों को फोन कर कंप्लेंट लिखवानी पड़ती है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद चाहे एक घर की बिजली गुल है या इलाके की, इसकी जानकारी अपने आप एक्सईएन व एसडीओ के पास मैसेज के जरिए पहुंच जाएगी। यहीं नहीं मीटर से छेड़छाड़ करने की जानकारी भी अधिकारियों तक पहुंचेगी।

चोरी पर भी लगेगी रोक -बिजली चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। जिससे पावरकॉम को जहां चूना लगाया जा रहा है वहीं उपभोक्ताओं को किए जुर्माने की वसूली के लिए भी अधिकारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी के मामले कम होंगे और अधिकारियों की सिरदर्दी भी कम होगी।

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