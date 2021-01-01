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यूआरएमयू जॉइन:16 दिन पहले यूआरएमयू जॉइन करने वाले रेल कर्मचारी एनआरएमयू में दोबारा लौटे

लुधियानाएक घंटा पहले
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एनआरएमयू को छोड़ अपने साथियों सहित यूआरएमयू जॉइन करने वाले खोजेवाल-लोहियां-नकोदर सेक्शन के बलबीर सिंह 16 दिन में वापस एनआरएमयू जॉइन कर गए। साथियों सहित दोबारा से एनआरएमयू जॉइन करने पर बलबीर सिंह ने बताया कि 16 दिनों में ही उनको यूआरएमयू की मजदूर विरोधी नीतियां परेशान करने लगी। यूआरएमयू की इन मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में वह अक्सर अपने साथियों के साथ सलाह मशविरा करते रहते थे। अंत में उन्होंने वापस एनआरएमयू जॉइन करने का निर्णय लिया। बलबीर सिंह ने बताया कि एनआरएमयू में मजदूरों के हकों के लिए हर नेता व वर्कर लड़ाई लड़ने को तैयार रहता है। जबकि दूसरी किसी भी यूनियन में ऐसा देखने को नहीं मिला। बता दें कि बीती 18 जनवरी को एनआरएमयू के 50 से ज्यादा वर्कर यूआरएमयू जॉइन कर गए थे।

इस मौके पर एनआरएमयू के फिरोजपुर डिवीजन सेक्रेटरी शिवदत्त ने बताया कि हमारे साथी चाहे दूसरी यूनियन में चले गए थे। लेकिन, उनके हितों के लिए हम हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बात करते रहे। काॅमरेड प्रवीण कुमार ने बताया कि हमारे साथी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं।

जोकि खुशी की बात है। एनआरएमयू के प्रेसिडेंट कुलविंदर सिंह ने बताया कि हम अपने वापस लौटे साथियों को आज भी वहीं सम्मान देंगे। जो पहले देते रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव कपूर ने बताया कि दूसरी यूनियनों की मजदूर विरोधी नीतियों से तंग हो ही हमारे साथी हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। साथियों की दोबारा जॉइनिंग के साथ ही एक बार फिर से एनआरएमयू की ताकत बढ़ी है। विजय कुमार ने बताया कि एनआरएमयू की कार्यशैली से प्रभावित हो ही हमारे साथी हमारे साथ द्वारा जुड़े हैं। हम उनका तहदिल से स्वागत करते हैं।

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