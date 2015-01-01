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प्रोजेक्ट:दिव्यांगता का पहचान पत्र लेने को अब सेवा केंद्रों पर करें अप्लाई या खुद कराएं ‘ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन

लुधियाना37 मिनट पहले
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  • यूडीआईडी प्रोजेक्ट के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन ने दी सुविधा

जिले के सभी 38 सेवा केंद्रों पर अब दिव्यांग लोगों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। दिव्यांग व्यक्ति अब किसी भी प्रकार का सर्टीफिकेट सीधे सेवा केंद्रों पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें स्पेशल तौर पर अब सिविल सर्जन ऑफिस या सिविल अस्पताल पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्तियों को पहचान पत्र अब सेवा केंद्रों के जरिए देने की पुष्टि डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि लोग ‘www.swablambancard.gov.in’ पर भी अपने आपको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय और सूबा स्तर पर एक डेटाबेस बनाने और दिव्यांगता वाले हर व्यक्ति को अलग पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को लागू किया है।

जिले से संबंधित दिव्यांग ऐसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

डीसी वरिंदर शर्मा ने केंद्र सरकार की तरफ से दिव्यांग व्यक्तिों की भलाई के लिए चलाई जा रही यूडीआईडी संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि जिला लुधियाना से संबंधित सभी दिव्यांग व्यक्ति ‘www.swablambancard.gov.in’ पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नजदीकी सेवा केंद्रों, मोबाइल फोन, निजी कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से भी जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अफसर या नजदीकी अस्पताल के जरिए भी अपने आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।

ये होंगे पहचान पत्र के फायदे: जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर इंद्रप्रीत कौर ने बताया कि दिव्यांगों को मेडिकल सर्टीफिकेट लेनेे के लिए अस्पताल में बार-बार नहीं जाना पड़ेगा। यूडीआईडी कार्ड पूरे भारत में अलग-अलग स्कीमों के तहत फायदा लेने के लिए दिव्यांगजन की पहचान, तस्दीक करने का एक मात्र दस्तावेज होगा। इसके अलावा यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगजन के निजी वेरवा, योग्यता और पूरे पते की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगा, क्योंकि इस कार्ड पर क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड भी छापा होता है।

इन दस्तावेजों की जरूरत: दिव्यांग को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 पासपोर्ट फोटो, पहले से प्राप्त मेडिकल सर्टीफिकेट, जन्म सर्टीफिकेट और घर के पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड जरूरी हाेगा। मेडिकल सर्टीफिकेट दफ्तर सिविल सर्जन लुधियाना के जरिए ऑनलाइन भेजा जाएगा और दिव्यांगता पहचान पत्र भी आवेदक को डाक के जरिए सीधे तौर पर भारत सरकार की प्रिंट एजेंसी के जरिए भेजा जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए लोग सिविल सर्जन ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं ।

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