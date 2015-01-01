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  • Roadways Panbas Increased 18 Buses Due To Diwali Chhath, PRTC Runs Eight Volvo Buses On Long Route, Revenue Is Also Increasing

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सुविधा:दिवाली-छठ के चलते रोडवेज-पनबस ने बढ़ाईं 18 बसें, पीआरटीसी ने लंबे रूट पर आठ वॉल्वो बसें चलाईं, रेवेन्यू में भी हो रहा इजाफा

लुधियानाएक घंटा पहले
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किसान आंदोलन के चलते पंजाब में रेल सेवा ठप है। ऐसे में अब त्योहारी सीजन भी जारी है। दिवालीऔर छठ पूजा के चलते लोग गांवों को जा रहे हैं। खासतौर पर प्रवासी छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे हैं। ट्रेन सेवा बंद होने के कारण बस ही एकमात्र सहारा है। रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की बसें बिहार के लिए सीधे नहीं जाती। इसलिए लोग लुधियाना से दिल्ली और दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए बसें ले रहे हैं। यात्रियों को पूर्ण सेवा देने के लिए पंजाब रोडवेज और पनबस ने करीब बसें 18 बढ़ाई हैं। यानी हाल ही में 72 के करीब बसें शुरू की गई हैं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 90 हो गई है। वहीं, 2 वॉल्वो बसें भी दिल्ली रूट के लिए चलाई गई हैं। पीआरटीसी ने लंबे रूट पर 8 वॉल्वो बसें चलाई हैं। इसके अलावा पीआरटीसी के पास करीब 130 बसें है। पंजाब रोडवेज-पनबस और पीआरटीसी की बसें चलने के बाद रेवेन्यू में भी काफी फायदा होने लगा है। यात्री बढ़ने से रेवेन्यू दोबारा 10-11 लाख तक पहुंच गया है। जीएम रोडवेज इंदरजीत सिंह चावला ने बताया कि यूपी-बिहार की ओर बसें चलाने के लिए उनके पास परमिट नहीं है। यात्री लुधियाना से दिल्ली के लिए बस लेते हैं और वहां से आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। बसों को यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बढ़ाया गया है।

इन रूटों पर चलाई जा रहीं बसें: पंजाब रोडवेज-पनबस की बसें इस समय फरीदाबाद, वल्लबगढ़, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, गंगानगर, जीवन नगर, हिसार, शिमला, मणिकरण साहिब, मनाली, हरिद्वार, ऋषिकेश और पंजाब भर में बसें चल रही है। वहीं, पीआरटीसी के टीटीआई दविंदर सिंह ने बताया कि पीआरटीसी की ओर से अपनी 8 वॉल्वो बसों को शुरू कर दिया गया है। अन्य बसें भी अपने पहले की तरह रूट पर पूरी चल रही हैं। लॉकडाउन से पहले करीब 18 लाख तक का रेवेन्यू आता था, जो अभी करीब 17 लाख तक पहुंच पाया है। उम्मीद है कि पीआरटीसी का रेवेन्यू 1-2 दिन में पहले की तरह आ जाएगा।

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