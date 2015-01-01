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विरोध:बैंस के घर धरना लगाने जा रहे शिअद नेता व वर्कर हिरासत में लिए, फिर चेतावनी दे छोड़े

लुधियाना12 घंटे पहले
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  • महिला की ओर से विधायक सिमरजीत बैंस पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाने का मामला

हलका आत्म नगर से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर एक महिला ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। उस मामले में अकाली दल के नेता व वर्करों की ओर से एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकालने और विधायक बैंस के ऑफिस बाहर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अरोड़ा पैलेस चौक से पैदल मार्च के लिए शिअद वर्कर वर्कर इकट्ठा हुए तो पुलिस द्वारा उन्हें वहीं पर रोक लिया और शिअद नेता गुरदीप गोशा व वर्करों को हिरासत में ले लिया।

उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस द्वारा सभी को हिरासत में लेकर बस से थाना डेहलों ले जाया गया। जहां पर शाम को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जबकि माहौल खराब न हो इस लिए चार थानों की पुलिस तैनात की गई थी। जबकि 100 के करीब पुलिस मुलाजिम तैनात किए गए थे। इसी के साथ एआरपी के जवान भी तैनात किए गए।

इधर, लिप का पलटवार: भ्रष्ट नेताओं से सिमरजीत बैंस को करेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं

लोक इंसाफ पार्टी के ऑफिस में लिप नेताओं व वर्करों द्वारा प्रेस काॅन्फ्रेंस की गई। जिसमें उन्होंने पार्टी प्रधान व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि लोगों द्वारा नकारे भ्रष्ट नेताओं से विधायक बैंस को अपना करेक्टर सर्टीफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।

इस दौरान हलका गिल इंचार्ज गगनदीप सिंह सनी कैंथ व हलका पूर्वी प्रधान गुरजोध सिंह गिल ने कहा कि शिअद नेताओं द्वारा लोगों के साथ की गई धक्केशाही व भ्रष्टाचार का चेहरा राज्य के लोगों के सामने आ चुका है। जिसके चलते वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिला को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौके पर जसविंदर सिंह खालसा, अमित कपूर, राजेश खोखर, जगप्रीत सिंह, पवनदीप सिंह मदान मौजूद थे।

आप नेताओं ने मामले की गंभीरता से जांच करने की सीपी से अपील की

आप के पंजाब संयुक्त सचिव अमनदीप सिंह सोही, शहरी लुधियाना के प्रधान सुरेश गोयल, जिला सचिव शरनपाल सिंह मक्कड़, आप के सीनियर नेता प्रो. तेजपाल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की कि महिला द्वारा विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर लगाए गंभीर आरोपों की जांच अति जरुरी है।

उन्होंने अपील की कि केस की जांच के लिए किसी काबिल तथा दबाव अधीन काम न करने वाले आफिसर की डयूटी लगाई जाए। सिमरजीत बैंस एक शक्तिशाली नेता हैं, ऐसे हालातों में पीड़ित महिला पर ऐसे दोष से मुकरने के लिए दबाव डाला जा सकता है। इसलिए पीड़ित महिला को पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए ताकि केस की जांच सही ढंग से हो सके।

आज बैंस के लिए जाएंगे बयान

वहीं, दूसरी ओर विधायक सिमरजीत बैंस के खिलाफ महिला द्वारा दी गई शिकायत के मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मामले की जांच जाॅइंट कमिश्नर कनवरदीप कौर द्वारा की जा रही है। एडीसीपी -2 जसकिरनजीत सिंह तेजा ने बताया कि शनिवार को विधायक बैंस इंक्वायरी में शामिल कर बयान लिए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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