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छात्र विकास कार्यक्रम:रोजगार क्षमता बढ़ाने के विषय पर छात्र विकास कार्यक्रम कराया

लुधियाना2 घंटे पहले
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गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज (जीएनडीईसी) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से प्रायोजित छात्रों के रोजगार बढ़ाने की क्षमता विषय पर दो हफ्ते का छात्र विकास कार्यक्रम कराया। प्रिंसिपल डॉ. सहिजपाल सिंह ने मुख्य मेहमान संदीप (मिनी) रियात और गुरदीप सिंह सिद्धू का स्वागत किया। रियात ने छात्रों को ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर कहा कि इससे भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही

उन्होंने छात्रों को अच्छा लीडर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उनके लिए हर स्थिति में सकारात्मक फैसला लेना आसान हो। सिद्धू ने कहा कि छात्रों को अपनी छिपी प्रतिभा को बाहर लाना महत्वपूर्ण है। डॉ. परमपाल सिंह और प्रो. जेएस सैनी के प्रमुख ने सभी मेहमानों को धन्यवाद देकर कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उद्योग और शिक्षा के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से बातचीत का सुनहरा मौका मिलेगा।

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