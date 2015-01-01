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प्रेरणा:स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस पर कराया हवन, शिक्षाओं पर चलने की दी प्रेरणा

लुधियानाएक घंटा पहले
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स्वाधीनता के मंदाता व आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस पर डीएवी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएवी स्कूल में पद्मश्री डाॅ. पूनम सूरी, प्रधान जेपी शूर के दिशा निर्देशों पर हवन करवाया गया। जिसमें प्रिंसिपल अनुजा के अलावा अध्यापकों व छात्राओं ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर आहुतियां डालीं।

इसके बाद मंगल कामना की प्रार्थना की गई। अध्यापकों ने भजनों से भक्तिमय मौहाल कर दिया। वहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती की पावन स्मृति को नमन किया गया। प्रिंसिपल अनुजा भारद्वाज ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से अवगत करवाते हुए बताया कि उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार, अंधविश्वास के खंडन और देश भक्ति की भावना के प्रसार में लगाया था। उन्होंने सबको स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलने काे प्रेरित किया।

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