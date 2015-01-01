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लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान:मिठाई खरीदते समय एक्सपायरी डेट का रखें ख्याल, मिठाई खरीदते समय एक्सपायरी डेट का रखें ख्याल

लुधियाना10 मिनट पहले
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  • नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान

(मनप्रीत कौर)
लॉकडाउन की मार झेल चुके मिठाई विक्रेता इस बार फेस्टिवल पर बाजारों में ग्राहकों की आमद से खुश नजर आ रहे हैं। ग्राहक बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल सीजन है और भला मिठाई बिना भी कोई त्योहार मनाता है। जब तक घर में मिठाई न आ जाए, त्योहार का मजा ही नहीं आता, लेकिन इस बार हाईजीन और लोगों की सेहत का ख्याल रख फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) की तरफ से 1 अक्टूबर से खुले में बिकने वाली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रक्षाबंधन पर मिठाई कारोबार में बदलाव हुआ और नवरात्र के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो जाने से व्यवसाय और भी सुचारू हो गया। करवाचौथ पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब धनतेरस और दिवाली पर व्यवसाय को लेकर कारोबारियों की उम्मीद बढ़ गई है। कारोबारियों को पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी मिठाइयों की खूब बिक्री होगी।

नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान

फूड सेफ्टी के नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। हर मिठाई पर बेस्ट बिफोर डेट लिखी जा रही है। हाईजीन का भी पूरा ख्याल है। काउंटर बॉय को ग्लब्स-मास्क पहनना अनिवार्य है। -नरिंदरपाल सिंह, प्रधान, हलवाई एसोसिएशन पंजाब

प्रोडक्ट क्वालिटी और टेस्ट से समझौता नहीं करेंगे। कोविड-19 की वजह से एंट्री पर ही सेनेटाइजर डिस्पेंसर लगवा दिया गया है। ग्राहकों से अपील है कि मास्क पहन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मिठाई खरीदें। -विपिन जैन, स्वीट शॉप मालिक

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