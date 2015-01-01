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  • Tender To Be Applied For Installation Of Sanitary Napkin Machines Approved For Installation Of 30 Plastic Crush Machines

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एफआईआर:30 जगह प्लास्टिक क्रश मशीनें लगाने को मंजूरी सेनेटरी नेपकिन मशीनें लगाने के लिए लगेंगे टेंडर

लुधियाना38 मिनट पहले
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  • निगम जोन डी में स्मार्ट सिटी टेक्नीकल कमेटी की मीटिंग में कई प्रोजेक्ट पास

शहर के 30 अलग-अलग हिस्सों में जल्द ही प्लास्टिक को क्रश करने वाली मशीनें लगेंगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल कमांड सेंटर नगर निगम की जोन-डी में शिफ्ट होगा, जहां पर सिटी के सभी कैमरों का डेटा एकत्रित रहेगा। इन प्रोजेक्टों के अलावा 3 अन्य प्रोजेक्टों के लगाए गए टेंडरों के बाद टेक्नीकल बिड को स्मार्ट सिटी की सिटी लेवल टेक्नीकल सब कमेटी ने जोन-डी में निगम कमिश्नर और सीईओ प्रदीप कुमार सभ्रवाल की अगुवाई में हुई मीटिंग में मंजूरी दे दी है। नगर निगम कमिश्नर ने ये भी बताया कि बुड्ढे नाले पर स्मार्ट सिटी के तहत पैसे खर्च होने हैं।

ऐसे में बुड्ढे नाले के अंदर अभी से ही सॉलि़ड वेस्ट गार्बेज को गिरने से रोकने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 50 लोगों की टीम बुड्ढे नाले पर तैनात की जा रही है जो लोगों को सॉलि़ड वेस्ट बुड्ढे नाले में गिराने से रोकेगी। निगम कमिश्नर ने बताया कि बुड्ढे नाले पर तैनात होने वाली टीम में नगर निगम के मुलाजिम भी शामिल होंगे जो लोगों को बुड्ढे नाले में कूड़ा गिराने से रोकेंगे। अगर एक बार कहने के बावजूद लोग नहीं माने तो उनकी पहचान करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

इन्हें भी मिली हरी झंडी

इन प्रोजेक्टों पर ऐसे होगा काम

फायर फाइटिंग सिस्टम् अपग्रेड करने, मिनी रोजगार्डन की ब्यूटीफिकेशन और सेफ सिटी का कंट्रोल कमांड सेंटर जोन-डी में बनाने को हरी झंडी, जगराओं पुल और सभी स्टैच्यू की होगी सुंदर लाइटिंग से ब्यूटीफिकेशन

{सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंजाब पुलिस के अधीन 1142 कैमरे और डेटा सेंटर, सालाना मेंटीनेंस, डेटा सेंटर, गारबेज डंप, क्रिटिकल, विंटेज पाॅइंट और एसटीपी पर 300 सीसीटीवी लगाने, 30 वाहनों पर मांउटेड कैमरा सिस्टम समेत अन्य कई प्रकार की सुविधा के लिए एक ही छत के नीचे नगर निगम की जोन-डी में तैयार इमारत में शिफ्ट होगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत 55 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट को टेक्नीकल सब कमेटी ने मंजूरी दी है। करीब एक करोड़ की लागत से 30 अलग-अलग जगहाें पर स्मार्ट सिटी के तहत प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। जिनकी सप्लाई, इंस्टाॅलेशन, ऑपरेशन और देखरेख की जिम्मेदारी 5 साल की होगी, उसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट हैंडओवर किया जाएगा। इसके टेंडर लगने के बाद कमेटी ने मंजूरी दे दी है। मिनी रोेजगार्डन की ब्यूटीफिकेशन और तीन साल तक उसकी मेंटीनेंस के लिए टेंडर लगाया गया था, जिसकी मंजूरी कमेटी ने दी है। काॅन्ट्रेक्टर की तरफ से मिनी रोज गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के साथ पूरी देखरेख तीन साल तक करनी होगी। फायर ब्रिगेड को अपग्रेड करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत टिप्पर, लाइफ डिटेक्टर, थर्मल इमेजिंग कैमरा के लिए टैंडर लगने के बाद इसकी टेक्नीकल बिल को कमेटी ने मंजूरी दी है। इसी के साथ फायर ब्रिगेड के लिए फायर फाइटिंग पोर्टेबल पंप सेंट्स खरीदे जाने हैं, जिसके टैंडर लगने के बाद कमेटी ने टेक्नीकल बिड को मंजूरी दी है।

इनके टेंडर लगाने को हुई चर्चा- शहर के अलग-अलग हिस्सों में ऑटोमेटिक सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए एजेंडा रखा गया था, मशीनें करीब 60 लाख में खरीदी जानी हैं, जिस प्रपोजल को भी कमेटी ने मंजूरी दी है। जिसके टेंडर अभी लगने बाकी हैं।
जगराओं पुल के अलावा शहर और आउटर एरिया में बने हुए विभिन्न स्टेच्यू की ब्यूटीफिकेशन के लिए भी टेंडर लगाने की मंजूरी कमेटी ने दी है। यहां पर सुंदर लाइटिंग के अलावा ब्यूटीफिकेशन की जाएगी।

गुरु नानक देव भवन के पास बनी हुई लाइब्रेरी को स्मार्ट बनाने से पहले कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें बुद्धिजीवियों को शामिल करते हुए उनसे चर्चा के बाद ही इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर लगाए जाएंगे। डीसी ऑफिस के सामने बनी ओपन पार्किंग साइट पर एक फ्लोर और बनाकर पार्किंग साइट बनाने के लिए चर्चा हुई, इसमें फैसला लिया गया कि वहां पर पार्किंग साइट के लिए एक फलोर और बनाने के लिए टेंडर लगाया जाएगा। जिसकी मंजूरी दे दी गई है।

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