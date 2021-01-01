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पाबंदी के बाद भी खुलेआम बिक्री:खन्ना में जिस प्लास्टिक डोर से मौत हुई, वो करियाना काॅस्मेटिक शॉप्स में बिक रही, पुलिस को नहीं दिखती

लुधियाना3 घंटे पहले
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पुलिस द्वारा प्लास्टिक डोर पर पाबंदी लगाने के बाद भी सरेआम बाजारों में दुकानदार बेच रहे हैं। वहीं, लोगों द्वारा भी इसका खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 24 घंटे पहले शनिवार को खन्ना के हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार इलेक्ट्रीशियन जसबीर सिंह की प्लास्टिक डोर से गला कटने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद बाद भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई।

रविवार को धड़ल्ले से प्लास्टिक डोर की बिक्री होती रही। दैनिक भास्कर की ओर से प्रशासन द्वारा पाबंदी के दावों को एक्सपोज करने के लिए शहर के अलग-अलग जगह जाकर चेक किया गया। दुकानदारों द्वारा सरेआम दुकानों पर 300 से 500 रुपए तक प्लास्टिक डोर का गट्टू बेचा जा रहा है। गिफ्ट, करियाना और काॅस्मेटिक शाॅप्स की आड़ में दुकानों पर इसे सरेआम बेचा जा रहा है।

आम जनता को इन चीजों का पता है, मगर हैरानी की बात है कि पुलिस को इसकी सूचना नहीं मिल पाती। इसमें मोनो लाइट, मोनोकाइट और सबसे महंगी और खतरनाक मोनो काइट गोल्ड तीन तरह की डोर आती है। कई जगह तो थाने और चौकियां व अफसरों के ऑफिस पास ही डोर बेची जाती है।

50 मांग पत्र दिए, नहीं हुई सख्ती- एक्शन अगेंस्ट करप्शन के चंद्रकांत चड्‌ढा ने खुद व पीडि़तों के जरिए 12 साल में 50 से अधिक मांग पत्र केंद्र सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री, एमपी, विधायक, मेयर, सीपी और डीसी को दिए गए। जिसमें उन्होंने नया कानून बनाने और इरादा कत्ल की धाराएं लगाने को कहा गया। मगर आज तक एक्शन नहीं हुआ।

दो साल बाद भी मुंह सुन्न- बाड़ेवाल रोड के कारोबारी राकेश कुमार के अनुसार 2018 में प्लास्टिक डोर से चेहरे पर लंबा कट लग गया। 70 टांके लगे। आज तक मुंह सुन्न है। वहीं, 2017 में फील्डगंज के जगजीत सिंह मक्कड़ भी प्लास्टिक डोर से जख्मी हुए। आज भी कट वाली जगह पर जलन होती है।

इलेक्ट्रीशियन के गले पर प्लास्टिक डोर से लगा 26 सेमी लंबा कट- खन्ना हाईवे पर चाइना डोर की चपेट में आकर मरने वाले इलेक्ट्रीशियन जसबीर सिंह का रविवार को खन्ना सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि चाइना डोर से जसबीर के गले पर 26 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा कट लगने क कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डाॅ. इंद्रजीत ने पोस्टमार्टम किया। सीनियर डाॅक्टर एमएस भसीन ने बताया कि गहरे कट के कारण उसके गले की सभी नसें कट गई थी। समराला के गांव गोबिंदपुरा में परिवार ने जसबीर सिंह का संस्कार किया। एसएचओ सुखजिंदर सिंह अनुसार जसबीर के रिश्तेदारों ने कार्रवाई करवाने से इंकार करने पर धारा 174 के तहत कार्रवाई की है।

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