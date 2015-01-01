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आस्था:हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर से गूंजा पूरा मार्ग,श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर पांच प्यारों की अगुवाई में निकाला भव्य नगर कीर्तन

लुधियानाएक घंटा पहले
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फील्डगंज स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब की ओर से हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी गुरुपर्व पर वीरवार को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन का फूलों से स्वागत किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब से शुरू होकर जगराओं पुल, लोकल अड्‌डा, घंटाघर, चौडा बाजार, घास मंडी चौक, चौड़ी सड़क, डिवीजन नंबर 3, बाबा थान सिंह चौक, सीएमसी चौक, खुड्ड मोहल्ला, ब्राउन रोड, जेल रोड से होते हुए गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ।

जिस रास्ते से नगर कीर्तन निकाला गया, दुकानदारों और इलाका निवासियों ने पुष्पवर्षा की और लंगर भी लगाए। नगर कीर्तन के आगे गतका पार्टियों ने जौहर दिखाए। वहीं, जत्थों ने भी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के मुख्य सेवादार प्रितपाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात 8.30 से 10.30 बजे तक ढाडी दरबार होगा। अगले दिन अमृत समय से देर रात तक महान गुरमति समागम होंगे। इसमें

पंथक शख्सियतें, कीर्तनी जत्थे, विद्वान गुरु साहिब की शहादत को समर्पित गुरु साहिब के इतिहास पर रोशनी डालेंगे। इस मौके पर रजिंदर कौर, अवतार सिंह, कुलदीप सिंह, रणदीप सिंह, जतिंदर सिंह, कंवलप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, सतनाम सिंह, रजिंदरपाल सिंह, अमरजीत सिंह, हरजोत सिंह, अरविंदर सिंह ने हाजिरी लगाई।

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