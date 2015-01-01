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  • There Will Be Parties In The Day And Evening Only, This Time At 12 O'clock In The House, Happy New Year, People Are Anxious About The New Year And The Administration's Fear Of Spreading The Infection

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नए साल के जश्न पर नाइट कर्फ्यू का पहरा:दिन-शाम में ही होंगी पार्टियां, इस बार रात 12 बजे घर में करेंगे हैप्पी न्यू ईयर,लोगों में नए साल को लेकर उत्सुकता तो प्रशासन काे संक्रमण फैलने का डर

लुधियानाएक घंटा पहले
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नए साल को लेकर जहां लोग उत्सुक हैं तो वहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी है। इस कारण नाइट कर्फ्यू में फिलहाल किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जा रही है। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के चलते लगा नाइट कर्फ्यू संकट बन गया है और लोगों में काफी निराशा है। हालांकि शुरू में उम्मीद थी कि सरकार नाइट कर्फ्यू को 15 दिसंबर के बाद खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अगर 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू जारी रहा तो लोग रात 9 बजे तक ही रेस्टोरेंट और होटल में जश्न मना सकेंगे। इसके बाद घर में ही हैप्पी न्यू ईयर का आगाज करेंगे, क्योंकि नए साल के जश्न पर नाइट कर्फ्यू का ग्रहण ऐसा लगा है कि खुशियां मनाने को भीड़ नहीं जुट पाएगी।

नुकसान के डर से रात के सभी प्रोग्राम किए रद्द

रात को होने वाले प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की कोई भी नई गाइडलाइन अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में अगर कुछ योजना की जाती है तो उससे नुकसान ही होगा। इस नुकसान से बचने के लिए दिन और शाम की पार्टियां ही होंगी। क्लब, होटलों, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट में रात 12 बजे तक होने वाली पार्टियां इस बार नहीं होंगी। कोरोना के डर की वजह से पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत कम इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। डीजे की धुनों पर थिरकने के साथ रात को डिनर और स्नैक के साथ ड्रिंक्स का भी मजा नहीं लिया जा सकेगा।

लोगों को नए साल पर खुशी का इजहार करने के लिए अपने घर पर ही हैप्पी न्यू ईयर का आगाज करना होगा। दरअसल हालात किसी तरह के बड़े आयोजन की इजाजत नहीं दे रहे हैं। नए साल की पार्टी अकसर 9.30 बजे के बाद ही शुरू होती है, ऐसे में 31 दिसंबर की शाम को होने वाले समारोह को रद्द कर दिया गया है।

31 दिसंबर को दिन में न्यू ईयर बैश 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। सेनेटाइजेशन की व्यवस्था होगी। न्यू ईयर 2021 बैश क्वीन टाइटल के लिए कंपीटिशन होगा और प्रतिभागियों को डिजाइनर मास्क के साथ ही रैंप वॉक करनी होगी।
-रुचिका थापर, इवेंट ऑर्गेनाइजर

3 जनवरी को दिन में 2021 न्यू ईयर और लोहड़ी सेलिब्रेशन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना संक्रमण का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए एंट्री पर सेनेटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग अरेजमेंट किया जाएगा।
-ज्योति चोपड़ा, इवेंट ऑर्गेनाइजर

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