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  • Three Miscreants Committed An Attack Near Hardy's World, Beaten And Beaten The Canter Driver, 15 Thousand mobile, The Crook Arrested

वारदात:हार्डीज वर्ल्ड के पास 3 बदमाशों ने की थी वारदात, कैंटर चालक को पीटकर छीने 15 हजार-मोबाइल, बदमाश गिरफ्तार

लुधियाना10 मिनट पहले
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हार्डीज वर्ल्ड के पास कैंटर चालक से तीन बदमाशों ने जबरन मारपीट कर 15 हजार रुपए और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जांच में बदमाश को काबू कर लिया। उससे वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। सलेम टाबरी पुलिस ने हरियाणा के रविंदर की शिकायत पर गांव जगतपुरा के राहुल कुमार, धीरा और चेतन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसआई जनकराज ने बताया कि शिकायतकर्ता कैंटर चलाता है। वह अपनी गाड़ी लेकर आशु शर्मा के साथ श्रीनगर जा रहा था। रास्ते में कैंटर खराब होने के चलते उसने सड़क की साइड पर रोक लिया।

इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश आए। उन्होंने आते ही उससे जबरन मारपीट कर नकदी और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच में आरोपियों की पहचान कर राहुल को गिरफ्तार कर लिया। जांच अफसर ने बताया कि दोनों आरोपी नशा के आदी हैं। उनके खिलाफ पहले भी तीन मामले दर्ज हैं।

वर्कर से धक्का-मुक्की कर नकदी-मोबाइल छीना

गांव भट्टियां के पास फैक्ट्री जा रहे वर्कर से धक्का-मुक्की करके दो बदमाशों ने मोबाइल और 750 रुपए छीन लिए। सलेम टाबरी पुलिस ने गांव बहादुरके के अजय कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। एएसआई सुरिंदर कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता फैक्ट्री में नौकरी करता है। वह दोपहर करीब 2.30 बजे पैदल ही घर से फैक्ट्री जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो बदमाश आए। उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट कर नकदी-मोबाइल छीन ले गए।

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