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गिरफ्तारी:घर के बाहर खड़े पिता पुत्र से मोबाइल लूटने वाले दो गिरफ्तार

लुधियाना2 घंटे पहले
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साहनेवाल के रेलवे स्टेशन रोड के पास घर के बाहर खड़े बाप-बेटे से एक्टिवा सवार दो लुटेरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने दविंदर सिंह के बयान पर लुटेरों पर पर्चा दर्ज किया। थाना साहनेवाल पुलिस ने लूट करने वाले दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर मोबाइल भी बरामद किया है। एसएचओ ने बताया कि आरोपियों की पहचान दोराहा निवासी सरवन कुमार, उसके साथी गुरविंदर सिंह निवासी पायल रूप में हुई है। आरोपी सरवन कुमार के खिलाफ पहले भी थाना डिवीजन आठ में चोरी का मुकदमा दर्ज है। जबकि दूसरे आरोपी के अपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह लूट के मोबाइल बेचने जा रहे थे।

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