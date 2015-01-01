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क्राइम:जुआ हारने से नाखुश जुआरी ने की हवाई फायरिंग, 6 लोगों पर पर्चा

लुधियाना12 घंटे पहले
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छावनी मोहल्ला में जुआ खेल रहे दो पक्षों मे से एक ने फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही एसीपी वरयाम सिंह और थाना डिविजन 4 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से खोल बरामद किए और आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश व फायरिंग की धाराओं के तहत पर्चा दर्ज कर दिया। जानकारी के मुताबिक इलाके के एक घर में जुआ चल रहा था।

जिसमें एक पक्ष लाखों रूपए जीत गया। जब वो पैसे लेकर जाने लगा तो दूसरे गुट ने बहस शुरू कर दी। एक-दूसरे से उलझते हुए वो घर से बाहर आ गए और तभी दूसरे गुट के लोगों ने पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। एसीपी वरयाम सिंह ने बताया कि आरोपी रिक्की, जिक्की, कालू और अन्य के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया

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