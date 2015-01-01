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जिले के 993 गांवों को किया जाएगा कवर:युवाओं को खेलों से जोड़ने को सीसी सेंटर पर दिखाई जाएंगी वीडियो

लुधियाना4 घंटे पहले
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ग्रामीण स्तर पर युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने को लेकर डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब ने पत्र जारी किया। इसके बाद जिला मैनेजर मनजिंदर सिंह, डीएसओ रविंदर सिंह और कोच संजीव शर्मा सोनू ने शुक्रवार को मीटिंग की। इस दौरान कामन सर्विस सेंटर 1-2 दिनों में शुरू करने पर विचार किया गया। डीएसओ रविंदर सिंह ने बताया कि गत इन सेंटरों में युवाओं को अलग-अलग खेलों की वीडियो दिखाई जाएंगी, ताकि वह प्रेरित होकर खेलों से जुड़ें।

मनजिंदर सिंह ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर बेहतर खिलाड़ी पैदा करने के लिए सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। जिले के 993 गांवों को इसमें कवर किया जाएगा। इसके लिए 700 के करीब वीएलई लगाए जाएंगे, जोकि खिलाड़ियों को जोड़ेंगे और इसकी रिपोर्ट गूगल लिंक के जरिए बनाई जाएगी और जिला स्तर पर डीईओ को भेजी जाएगा। वीएलई गुरविंदर सिंह ने बताया कि अलग-अलग खेलों को लेकर वीडियो उन तक पहुंच गई है।

ये रहेगा शेड्यूल: सोमवार को एथलेटिक, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, मंगलवार को बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल, बुधवार को जूडो, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, वीरवार को कुश्ती, शूटिंग, जिम्नास्टिक, शुक्रवार को हॉकी, टेबल टेनिस, रोलर स्केटिंग, शनिवार को रोइंग, तैराकी, की वीडियो दिखाई जाएगी।

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