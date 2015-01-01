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वारदात:छठ पूजा के लिए पड़ोसी के घर गई, नकदी, सामान चोरी

लुधियाना4 घंटे पहले
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गुरमीत नगर में छठ पूजा के लिए पड़ोसी के घर गई महिला के घर घुसे चोरों ने नकदी व समान चोरी कर लिया। थोड़ी देर बाद महिला वापस आई तो उन्हें वारदात का पता चला। महिला के अनुसार चोरों ने घर से 50 हजार रुपए की नकदी, एक आईफोन, एक मोबाइल और अन्य समान चोरी कर लिया। थाना डाबा की पुलिस ने गुरमीत नगर के रहने वाले मनजीत चौहान की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

एएसआई नवीन कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता प्राइवेट जॉब करता है। सुबह शिकायतकर्ता और उसका परिवार अपने-अपने काम पर चले गए। जबकि उसकी माता प्रभावती देवी छठ पूजा होने के चलते पड़ोसी के घर काम से चली गई। वह घर के मेन गेट को बाहर से कुड़ी लगाकर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रभावती वापिस आई तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था।

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