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अभ्रदता:व्यापारी ने सोशल मीडिया डीपी में पूर्व प्रेमिका की फोटो लगा लिखा- ‘कलयुग की द्रौपदी के साथ मैं ’

राजकोट3 घंटे पहले
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  • राजकोट ए डिवीजन पुलिस ने व्यापारी को किया गिरफ्तार

राजकोट में एक व्यापारी को अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को परेशान करने के मामले में अरेस्ट किया गया है। पूर्व गर्लफ्रेंड का आरोप है कि आरोपी हितेष पित्रोदा अपनी सोशल मीडिया डीपी में उनकी पहले की फोटो (जिसमें दोनों साथ में हैं) लगाकर उसमें तरह-तरह के आपत्ति जनक कमेंट लिखता है।

हाल ही में हितेष ने अपनी सोशल मीडिया डीपी में ऐसी ही एक फोटो लगाकर ‘कलयुग की द्रौपदी के साथ मैं’ लिख रहा था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हितेष को अरेस्ट कर लिया है। हितेष खेती के औजार बेचने का व्यवसाय करता है। पुलिस ने आगे की जांच कार्रवाई शुरू की है

आरोपी का डेढ़ साल पहले हो गया था ब्रेकअप
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके हितेष से प्रेम संबंध रहे हैं। लेकिन, करीब डेढ़ साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि हितेष उस पर शक करता था। इसी बात पर अक्सर उसके साथ मारपीट भी किया करता था।

ब्रेकअप के बाद भी हितेष उसे परेशान कर रहा था और उसके घर तक भी आ जाया करता था। पीड़िता का यह भी आरोप है कि हितेष उसे बदनाम करने के लिए अपनी वॉट्सऐप डीपी में अक्सर उनकी पहले की निजी फोटो लगाकर भद्दे कमेंट भी लिखता रहता है। पीड़िता का यह भी कहना है कि हितेष उस पर दोबारा रिश्ते बनाने का दबाव डाल रहा है और वह कहता है कि उसकी शादी कहीं और होने नहीं देगा।

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