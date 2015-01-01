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  • 2 Pak Intruders Piled On Amritsar Border; AK 56, Rifle, Pistol Found, Daring Cross Border Between Zero Visibility

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हेरोइन तस्करी:अमृतसर सीमा पर 2 पाक घुसपैठिए ढेर; एके-56, राइफल, पिस्टल मिली,जीरो विजिबिलिटी के बीच सरहद पार से दुस्साहस

अमृतसर4 घंटे पहले
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  • एक ही रात में तस्करी की 2 घटनाओं में 5 किलो हेरोइन भी पकड़ी

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बुधवार-वीरवार आधी रात बीएसएफ ने अमृतसर की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो हथियारबंद घुसपैठियों को मार गिराया। इनसे असॉल्ट राइफलें बरामद की गईं। वीरवार रात ही बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी की दो घटनाओं को भी नाकाम करते हुए 5 किलो हेरोइन बरामद की।

अर्से बाद यह पहला मौका रहा जब एक ही रात में एक ही सेक्टर से सरहद पार से ऐसी कोशिश की गई। जानकार तीनों घटनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं। उनके अनुसार, पड़ोसी मुल्क ने जानबूझकर हेरोइन तस्करी के दो प्रयास किए ताकि बीएसएफ अधिकारियों का पूरा ध्यान उधर लग जाए और इसकी आड़ में हथियारबंद लोगों की घुसपैठ करवाई जा सके।

सरहद पार से भारत विरोधी ये प्रयास 16 दिसंबर की रात में किए गए जिस दिन 1971 की जंग में भारत ने पाक को करारी शिकस्त दी थी और जिसके बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया था। उधर, वीरवार को डीआईजी भुपिंदर सिंह ने बताया कि बॉर्डर पार से घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी की ये घटनाएं गंभीर है और इसे लेकर फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स से प्रोटेस्ट लांच किया जाएगा।

पाकिस्तानी रेंजर्स को मारे गए लोगों की फोटो दिखाकर उनकी पहचान भी करवाई जाएगी। हथियारबंद घुसपैठ के पीछे आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की मंशा पर उन्होंने कहा अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह जांच का विषय है।

मारे गए घुसपैठियों से जब्त हथियार दिखाते जवान

धुंध का फायदा उठाते हुए बीओपी राजाताल में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 हथियारबंद पाकिस्तानियों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। डीआईजी भुपिंदर सिंह के अनुसार ड्यूटी पर तैनात संतरी को फेंसिंग पार हलचल महसूस हुई। चेतावनी दी गई पर फायर किया गया। जवानों ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 पाकिस्तानियों की बॉडी बरामद हुई। उनसे एक एके-56, 2 मैग्जीन, 61 जिंदा कारतूस, एक मैग्नम राइफल, एक मैग्जीन व 29 जिंदा कारतूस मिले। घटनास्थल पर एक पिस्टल, दो मैग्जीन, 30 रु. की पाक करंसी, 10-10 फीट की प्लास्टिक की 2 पाइपें भी बरामद हुईं।

एक किमी दूर दूसरी घटना, 3 किलो हेरोइन बरामद-बीओपी राजाताल के तहत आते इलाके में जिस जगह बॉर्डर पार से घुसपैठ का प्रयास किया गया, उसी समय वहां से एक किलोमीटर दूर हेरोइन तस्करी का प्रयास भी किया गया जिसे जवानों ने नाकाम कर दिया। फेंसिंग पार से कुछ फेंके जाने की आवाज सुनाई थी। जैसे ही जवानों ने मोर्चा संभाला, धुंध का फायदा उठाते हुए सरहद पार से आए लोग फरार हो गए। सर्च अभियान में वहां से 3 किलो हेरोइन बरामद हुई। वहीं, रामकोट से भी 2 किलो हेरोइन बरामद हुई।​​​​​​​

घुसपैठ से ध्यान बंटाने के लिए हेरोइन की खेप भेजी-भारत-पाक सीमा पर एक ही रात में की गई घुसपैठ और हेरोइन तस्करी की इन घटनाओं को सुरक्षा जानकार एक-दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं। बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी जगीर सिंह सरां के अनुसार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक ही समय पर हेरोइन फेंकते समय फेंसिंग पार से जानबूझकर हलचल की गई हो ताकि जवानों का पूरा ध्यान उधर केंद्रित हो जाए और उसकी आड़ में घुसपैठिए आराम से बॉर्डर पार कर सकें।​​​​​​​

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