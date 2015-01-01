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  • 20 Days After Marriage, The Woman Run Away With Boyfriend With Money And Jewelry; Police Arrested Both

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लुटेरी दुल्हन:शादी के 20 दिन बाद पैसे और गहने लेकर प्रेमी के साथ भाग गई थी महिला; पुलिस ने गिरफ्तार किए दोनों

लुधियाना22 मिनट पहले
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शादी के बाद दुल्हन का पति ड्यूटी पर लौट गया था। - प्रतीकात्मक तस्वीर
  • प्रेमी को रिश्तेदारी में लगता मामा कहकर मिलने के लिए बुलाया और बस स्टैंड से फरार हो गई

पंजाब के लुधियाना जिले के जगरांव में एक महिला शादी के 20 दिन बाद ही प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। वह अपने साथ ससुराल से पैसे और गहने भी ले गई थी, लेकिन पुलिस ने छापामारी करते हुए महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना सदर जगरांव के एएसआई अनवर मसीह ने बताया कि कुलवंत सिंह निवासी गांव सिधवांकलां ने पुलिस को एक शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उसके लड़के गुरप्रीत सिंह की शादी नवंबर में कमलप्रीत कौर निवासी गांव दोधर जिला मोगा के साथ हुई थी।

बेटा ड्यूटी पर चला गया और एक दिन उसकी पत्नी कमलप्रीत कौर ने रिश्तेदारी में लगते मामा के मिलने आने के बारे में बताया। कमलप्रीत ने कहा कि मामा को रास्ता नहीं पता, इसलिए वह उन्हें लेने बस स्टैंड जाएगी। लेकिन काफी समय तक कमलप्रीत लौटी नहीं।

परिजनों ने जाकर देखा तो कमलप्रीत कहीं नजर नहीं आई। आसपास के लोगों को तस्वीर दिखाकर पूछताछ की तो पता चला कि वह कुछ लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके मायके को जानकारी दी गई तो पता चला कि कमलप्रीत, तेजिंदर पाल सिंह निवासी घोलिया खुर्द जिला मोगा के साथ चली गई है।

आरोप हैं कि कमलप्रीत अपने साथ ससुराल से 18 हजार रुपये की नकदी और सोने के गहने भी अपने साथ ले गई है। कुलवंत सिंह के बयान पर पुलिस ने कमलप्रीत कौर निवासी गांव दोधर, तेजेंद्र पाल सिंह निवासी गांव घोलिया खुर्द जिला मोगा और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

छापामारी करके कमलप्रीत और तेजिंदर को दबोच लिया गया है। अब पुलिस टीम इनसे पूछताछ करके मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेगी। साथ ही ले जाए गए पैसों और गहनों की बरामदगी भी की जाएगी।

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