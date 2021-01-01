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  • 300 Crore For 4.75 Lakh Unqualified Farmers Of Punjab Under PM Kisan Samman Nidhi Scheme, Investigation Started

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खाते आधार से लिंक होने पर खुलासा:पंजाब के 4.75 लाख अयोग्य किसानों ने लिए 300 करोड़, सरकार करवा रही जांच, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूबे को मामले की जांच करवाने को लिखा खत

जालंधरएक घंटा पहले
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  • 55.58% किसान आते हैं इनकम टैक्स के दायरे में तो 44.41% लाभार्थी पूरे नहीं करते नियम और शर्तें

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजाब में करीब 4.75 लाख ऐसे किसानों ने भी 300 करोड़ रुपए का लाभ लिया है, जो योजना के तहत लाभ लेने के अयोग्य हैं। 2019 से योजना का लाभ ले रहे ऐसे किसानों में 55.58 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न भरतेे हैं, जबकि 44.41 फीसदी वे किसान हैं, जो योजना की अन्य नियम व शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

अब संबंधित खाते आधार से लिंक होने के बाद योजना का लाभ लेने वाले किसानों का पूरा लेखा-जोखा सामने आ गया है, जिसके बाद जांच का फैसला किया गया है। पंजाब सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस मामले में सभी 22 जिलों के कृषि अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर राजेश वशिष्ठ का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इस सबंध में पत्र आया है।

अभी अयोग्य लाभार्थियों की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आते ही भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें कई किसान ऐसे हैं, जिनके खाते डेड हो चुके हैं। इस वजह से जांच करने में कुछ देरी हो रही है। गौर हो कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकार के पोर्टल पर सीधे जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होता है।

शिकायत के बाद कृषि मंत्रालय की कार्रवाई
बड़ी संख्या में अपात्र किसानों द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिए जाने की शिकायत केंद्र सरकार को मिलने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अयोग्य लाभार्थियों की पहचान 2 श्रेणियों में की है। जिनमें पहले अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने की शर्त पूरी नहीं करने वाले किसान हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में आयकर भरने वाले किसान शामिल हैं, जिन्होंने गलत तरीके से लाभ लिया है।

तीन किस्तों में दिए जा रहे 6 हजार रुपए
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की थी। इसके तहत छोटे या सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है, उन्हें 1 साल में तीन बराबर किस्तों में कुल 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। यह धनराशि किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब तक इसकी 7 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है।

गलत लाभ लेने वालों में पंजाब देश भर में शीर्ष पर

आंकड़ों के मुताबिक गलत तरीके से लाभ लेने में पंजाब शीर्ष पर है जहां कुल अयोग्य लाभार्थियों में 23.6 प्रतिशत हैं। इसके बाद 16.8 प्रतिशत असम और 13.99 प्रतिशत अयोग्य लाभार्थी महाराष्ट्र में हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 8.05 प्रतिशत और 8.01 प्रतिशत अयोग्य लाभार्थी मिले हैं। वहीं सिक्किम में सबसे कम 1 अयोग्य लाभार्थी का पता चला है।

इन्हें नही मिल सकता है योजना का लाभ

जो किसान कृषि कार्यों के बावजूद आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। कस्बों व गांवों में बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, मगर खेती की जमीन के मालिक नहीं होते। खेत के मालिक को फसल का कुछ हिस्सा या पैसे देते हैं। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

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