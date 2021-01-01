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टीकाकरण:सीपी-डीसीपी, निगम कमिश्नर समेत 41 फ्रंटलाइन वर्करों ने लगवाया टीका

लुधियानाएक घंटा पहले
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डीएमसी में टीकाकरण कराते कुलवंत सिंह, रंधीर सिंह, राज कुंवर, कंवरपाल सिंह (सभी एसीपी), एसएचओ गोल्डी विर्दी और एसएचओ मनप्रीत कौर। - Dainik Bhaskar
डीएमसी में टीकाकरण कराते कुलवंत सिंह, रंधीर सिंह, राज कुंवर, कंवरपाल सिंह (सभी एसीपी), एसएचओ गोल्डी विर्दी और एसएचओ मनप्रीत कौर।
  • निजी कारणों के चलते डीसी नहीं लगवा सके टीका, आज 20 जगह 2400 वर्करों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य

बुधवार से फ्रंटलाइन वर्करों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सीपी राकेश अग्रवाल डीएमसी में 11.18 बजे पहुंचे। इसके बाद आला अफसरों ने वैक्सीन लगवाई। आला अफसरों में सबसे पहले डीसीपी लॉ एंड अॉर्डर अश्वनी कपूर, इसके बाद एडीसी संदीप कुमार, निगम कमिश्नर प्रदीप सभ्रवाल, एडीसीपी प्रज्ञा जैन ने वैक्सीन लगवाई। सीपी ने करीब 11.48 बजे वैक्सीन लगवाई। हालांकि डीसी वरिंदर शर्मा ने सबसे पहले वैक्सीन लगाने की इच्छा जताई थी, लेकिन निजी कारणों के चलते उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वो लौटेंगे तो सबसे पहले यही काम करेंगे।

एडीसी बोले- अफवाहों पर ध्यान न दें, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, नहीं आई कोई समस्या- एडीसी संदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उन्हें समस्या नहीं आएगी। ऐसे में अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और संक्रमण चेन तोड़ने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। वहीं, उन्होंने कहा कि स्कूलों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने की खास हिदायतें दी हैं। अगर किसी स्कूल में टीचर्स या स्टूडेंट्स के पॉजिटिव केस आते हैं या स्कूल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो स्कूल को पढ़ाई के लिए नहीं खोला जाएगा। स्कूल को सिर्फ सैंपलिंग के लिए ही खोला जाएगा।

711 में से 280 ने लगवाई वैक्सीन: वैक्सीनेशन का 711 का लक्ष्य था। डीएमसी में फ्रंटलाइन वर्करों के लिए 111 का लक्ष्य aथा, जिसमें से पहले दिन 41 फ्रंटलाइन वर्करों ने टीका लगवाया। इसमें डीएसपी राजकुमार, एसीपी कुलवंत सिंह, एसीपी रणधीर सिंह, एसीपी कंवरपाल सिंह, एसआई मनप्रीत कौर, एसएचओ गोल्डी बिरदी भी शामिल रहे। वहीं, 239 हेल्थ वर्करों ने टीका लगवाया, जबकि लक्ष्य 600 का रहा। वीरवार को 20 सेशन साइटों पर करीब 2400 हेल्थ वर्करों और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

इधर, 39 नए केस, 2 मौतें; 26 मरीज डिस्चार्ज
कोविड-19 के 39 नए संक्रमित पाए गए। इनमें से 29 लुधियाना और 10 बाहरी जिलों-राज्यों से संबंधित हैं। बुधवार को बाहरी जिलों-राज्यों के 2 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात है कि लगातार तीसरे दिन भी लुधियाना के किसी भी पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई। 26 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 25,913 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। इनमें से 24,553 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 1006 मरीजों की मौत हुई है।

चेत सिंह नगर में आज लिए जाएंगे स्टाफ सदस्यों के सैंपल -गिल रोड चेत सिंह नगर प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर के पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को सेहत महकमे ने सुपरवाइजर को भेजा। प्राइमरी-मिडिल स्कूल के सभी टीचर्स, मिड-डे-मील वर्करों और अन्य स्टाफ की जानकारी ली गई। इन सभी के सैंपल वीरवार को लिए जाएंगे। गिद्दड़विंडी में 35 सैंपल लिए गए। जबकि भमाल में तीसरे अध्यापक की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। 30 स्टूडेंट्स के सैंपल भी लिए जाएंगे। गालिब कलां में भी करीब 16 सैंपल लिए गए।

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